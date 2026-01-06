Universal Music nombra a James Steven vicepresidente ejecutivo y director de comunicaciones

Grupo de música universal ha designado James Steven como vicepresidente ejecutivo y director de comunicaciones, a partir del 26 de enero, anunció la compañía el martes. Según el anuncio, Steven será responsable de liderar las comunicaciones internas y externas de la empresa y supervisará las funciones de comunicación de las empresas operativas de UMG en todo el mundo. Tendrá su sede en Nueva York y reportará al director administrativo de UMG, Will Tanous.

esteban se une desde Warner Music Group, donde se desempeñó como director de comunicaciones desde 2015. Originario del Reino Unido, Steven trabajó con agencias de relaciones públicas y marketing antes de unirse a Warner en 2007 como parte del equipo de comunicaciones internacionales de la compañía con sede en Londres. Se mudó a Nueva York cinco años después y fue ascendido a vicepresidente senior cuando Tanous dejó esa empresa en 2013, y fue ascendido a vicepresidente ejecutivo y director de comunicaciones dos años después. Durante la última década, ayudó a guiar a WMG a través de un período transformador, incluida la oferta pública inicial de 2020 y una transición de director ejecutivo en 2022.

Tanous dijo: «Conozco de primera mano la extraordinaria habilidad y dedicación que James aporta a las comunicaciones estratégicas y la narración. Su amor por la música y su amplia experiencia en medios y tecnología lo convierten en una opción ideal para UMG a medida que entramos en la siguiente fase de crecimiento, impulsada por iniciativas estratégicas que desbloquearán nuevas oportunidades para artistas, compositores y fanáticos por igual».

El presidente y director ejecutivo de UMG, Lucian Grainge, dijo: «Damos la bienvenida a James a UMG y esperamos sus contribuciones. Dado el papel ampliado de Will, era importante que contratáramos a un ejecutivo de comunicaciones con experiencia y perspectiva, uno que fuera capaz de intervenir para ayudarnos a seguir dando forma al futuro de la música».