Universal Music India se asocia con Bollywood Hitmaker Maddock Films

Maddock musical

Música universal India ha firmado una asociación estratégica con el prolífico estudio de producción de películas de Bollywood Películas de Maddock y su sello musical recién formado Loco por el mussicDirigido por el fundador Dinesh Vijan. El acuerdo posiciona a UMI como el socio estratégico global para futuras bandas sonoras de películas del especialista en comedia de terror detrás de los éxitos que incluyen «Stree», «Bhediya» y «Munjya».

La asociación profundiza la presencia de UMI en la música de cine local, la categoría de música más grande de la India, al tiempo que aprovecha la red global de UMG para oportunidades internacionales. Los éxitos recientes de Maddock incluyen el exitoso sencillo «Pardeesiya» de «Param Sundari» y «Stree 2» y «Chhaava», que se encuentran entre las películas en hindi en hindi más taquilleras de todos los tiempos.

«Esta asociación histórica indica un paso crucial para nuestro negocio de la India», dijo Granito de AdamEl CEO de UMG, África, Medio Oriente y Asia. Vijan enfatizó el papel central de la música en su enfoque de «Content-First», llamando a UMG «un socio perfecto» cuando Maddock ingresa a su próxima fase de crecimiento que desarrolla franquicias solicitadas.

En 2024, Sony Music Entertainment India había firmado un acuerdo estratégico con Maddock y el acuerdo cubrió las películas «Chhava» e «Ikkis», entre muchos otros.

Juego de poder

Streamer de avod indio Jugador de Amazon MXLa nueva serie de realidad «Rise y cae» Se lanza el 6 de septiembre, con 16 concursantes famosos divididos entre «gobernantes» de penthouse de lujo y «trabajadores» que viven en el sótano. Anterior Tiburón de tiburón India juez Ashneer Grover Hace su debut de anfitrión en el formato sin guión de 42 días, con licencia de Estudio lambertes original del Reino Unido a través de All3Media International.

El elenco incluye a Arjun Bijlani, Dhanashree Verma, Kubbra Sait y Kiku Sharda de diversos orígenes que abarcan Bollywood, música, política, emprendimiento y redes sociales. Producido por Banijay Asia, el espectáculo se convierte en el servicio gratuito de Amazon con el lema «16 concursantes. Dos mundos. Una lucha de poder final».

«El programa es un poderoso experimento social que refleja el marcado contraste del mundo real entre lo poderoso e impotente», dijo Amogh DusadJefe de contenido, Amazon MX Player.