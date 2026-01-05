Universal Music adquiere una participación del 30% en Excel Entertainment de la India

Música Universal La división india del grupo se ha asegurado una importante participación minoritaria en una de las productoras líderes de Bollywood, obteniendo en el proceso los derechos globales de la banda sonora, según se confirmó el lunes.

Universal Music India ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir una participación accionaria del 30% en Entretenimiento Excelvalorando el estudio de cine y contenidos digitales con sede en Mumbai en INR 2.400 millones de rupias (267 millones de dólares). La asociación estratégica otorga a UMG derechos de distribución global para todas las bandas sonoras originales futuras de los proyectos de Excel.

Fundada en 1999 por productores. Ritesh Sidhwani y Farhan AkhtarExcel Entertainment se ha consolidado como una fuerza importante en el cine indio y el contenido en streaming. La lista del estudio incluye títulos aclamados por la crítica como “Gully Boy” (presentación de la India a los Premios de la Academia 2019), “Zindagi Na Milegi Dobara” y “Dil Chahta Hai”, así como la serie de Prime Video nominada al Emmy “Inside Edge” y los programas populares “Mirzapur” y “Made in Heaven”.

Según el acuerdo, UMG lanzará un sello musical exclusivo de Excel con distribución global, mientras que Universal Music Publishing Group se convierte en el socio editorial musical exclusivo de Excel. El acuerdo crea oportunidades para que la lista de artistas existente de UMG aparezca en futuras producciones de Excel.

Devraj Sanyal, presidente y director ejecutivo de Universal Music India y el sur de Asia y vicepresidente senior de estrategia para África, Medio Oriente y Asia, se unirá a la junta directiva de Excel Entertainment. Sidhwani y Akhtar seguirán supervisando la dirección creativa y las decisiones de contenido.

«El panorama del entretenimiento de la India continúa creciendo cada vez más, y este es el momento perfecto para construir colaboraciones globales significativas», dijeron Sidhwani y Akhtar en una declaración conjunta. «Estamos entusiasmados de asociarnos con UMG en lo que creemos que será una alianza verdaderamente creativa y transformadora, una que abre nuevas oportunidades para artistas y repertorio en música, cine y formatos emergentes. Juntos, nuestro objetivo es llevar historias con raíces culturales al mundo».

Vishal Ramchandani, director ejecutivo de Excel Entertainment, agregó: «Esta asociación con UMG marca un paso fundamental en nuestro viaje para ampliar las oportunidades creativas y contar historias de la India con una lente global. Con una visión compartida de innovación y excelencia, nuestro objetivo es transformar Excel en un estudio global creativo, uno que brinde contenido original e innovador a audiencias en todas las plataformas y geografías».

El acuerdo fortalece la posición de UMG en India, actualmente el decimoquinto mercado de música grabada del mundo por ingresos según datos de IFPI. Las bandas sonoras originales siguen siendo fundamentales para el consumo musical de la India, y el género muestra un crecimiento continuo entre los oyentes locales.

Adam Granite, director ejecutivo de UMG para África, Medio Oriente y Asia, dijo: «El anuncio de hoy fortalece aún más la posición de UMG en India, un mercado musical dinámico y estratégicamente importante para el grupo a nivel mundial. Las bandas sonoras originales siguen siendo el corazón del mercado musical de rápido crecimiento de la India, y los oyentes indios muestran un creciente deseo de acceder a más música de ese género. Al invertir y asociarse con Excel Entertainment, UMG estará en una posición única para contribuir desde la etapa más temprana a los esfuerzos futuros de Excel y durante todo el proceso creativo, aportando enormes beneficios a ambas partes”.

Sanyal añadió: «Farhan y Ritesh han creado un negocio excepcionalmente impresionante y estamos encantados de trabajar con ellos en la siguiente fase de su viaje. La escena cinematográfica india presenta una oportunidad tremendamente emocionante para la música y el negocio del entretenimiento impulsado por la música, y Excel es el socio perfecto con el que trabajar en el futuro».

El sector del entretenimiento digital de la India presenta importantes oportunidades de crecimiento, con más de 375 millones de espectadores over-the-top y 650 millones de usuarios de teléfonos inteligentes que consumen contenido en múltiples plataformas.

AZB & Partners actuó como asesor legal de UMG, y KPMG actuó como asesor de transacciones. Morgan Stanley asesoró a Excel Entertainment como asesor financiero y Khaitan & Co. brindó asesoría legal. Ernst & Young se desempeñó como asesor de transacciones de Excel Entertainment.