Unitree Robotics muestra artes marciales y volteretas humanoides G1







Unitree Robotics lanzó un nuevo video mostrando su famoso G1 humanoide realizar varios movimientos de artes marciales mientras mantiene el equilibrio y muestra agilidad. G1 realizó todas las acciones complejas con una rapidez encomiable y Unitree confirmó que no se utilizaron aceleraciones en el video.

G1 comenzó con una patada alta con la pierna izquierda y extendió los brazos para mantener el equilibrio. Logró un par de giros y golpes, y también ejecutó equilibrios con una sola pierna, patadas rápidas y barridos bajos. Luego, pasó a las acrobacias aéreas, haciendo saltos mortales, giros aéreos y volteretas hacia atrás.

