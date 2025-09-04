United Electric Motor Service no necesita ir al garaje

Yakarta, Viva – El mantenimiento del vehículo es una necesidad importante para los propietarios de bicicletas y motor eléctrico. Sin un servicio periódico, el rendimiento del vehículo tiene el potencial de disminuir y la edad de los componentes es más corta.

La conciencia pública sobre la importancia de este tratamiento continúa aumentando, especialmente en las zonas urbanas. La alta movilidad dificulta que algunas personas dejen de lado el tiempo para venir al garaje.

Al ver esta condición, Pt Terang Dunia Internusa TBK (UNTD) presenta un servicio domiciliario. Este servicio está destinado a los usuarios Bicicleta eléctrica y United Electric Motors en el área metropolitana de Yakarta.

Se espera que la presencia de mecánica en el hogar del consumidor reduzca la resistencia del tiempo. Los clientes pueden continuar haciendo actividades diarias mientras esperan que se revisen sus vehículos.

«Nuestro compromiso no solo presenta productos de calidad, sino que también garantiza que los consumidores obtengan la mejor experiencia después de la compra», dijo el director de UNTD, Andrew Mulyadi, en una declaración oficial, citó Viva Automotive Jueves 4 de septiembre de 2025.

Para acceder a este servicio, los consumidores pueden comunicarse con el número oficial de WhatsApp 08111903333. Las reservas también están disponibles a través de su sitio web oficial.

La mecánica que viene verificará, servicio de luz, a reparaciones simples. Todo realizado de acuerdo con el cronograma establecido por el equipo de servicio al cliente.

Además del servicio domiciliario, UNTD continúa desarrollando una red de centros de servicio en varias ciudades. Este paso asegura que los consumidores fuera de Jabodetabek todavía tengan el apoyo después de las ventas.

«Queremos asegurarnos de que cada consumidor de United Bike y United E-Motor se sienta seguro, cómodo y totalmente apoyado», dijo.