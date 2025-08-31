Unión Africana de Broadcasters y Moonsport Board ‘Road to LA’ 28 ‘

En un trato histórico, el Unión africana de locutores (AUB) ha asegurado derechos gratuitos exclusivos para «The Road to LA ’28», una serie documental de 12 partes después de los viajes personales de los atletas africanos mientras se preparan para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La serie es creada por un trío de veteranos de medios: productor ejecutivo Y Jawitzcofundador de Know Associates Entertainment en Sudáfrica; Gary Rathbone, ex jefe de África, Supersport y ex jefe de deporte en Star Times y SABC; y Jonny Cohen, la pionera de integración de la marca detrás de la icónica campaña de Johnnie Walker «Keep Walking» en África.

«The Road to LA ’28 ″ se está posicionando como uno de los proyectos de narración deportivos más ambiciosos realizados en el continente. La filmación comenzará en los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026 y continuará con más de dos años, con una entrega final programada para mayo de 2028 antes de los Juegos.

Con AUB como socio de distribución y con sede en Ciudad del Cabo Lunar Confirmado como socio de producción, los productores notaron que el programa ahora tiene la infraestructura que necesita para avanzar.

«Con estas dos asociaciones ahora aseguradas, los productores tienen los pilares clave para la producción y distribución de la serie», explicó Jawitz. «Ese es un punto clave porque ahora que la Unión Africana de Broadcasters está asegurada como nuestro socio de distribución y Moonsport como nuestro socio de producción, que es una de las principales compañías de producción deportivas en el mundo, realmente es poderoso en términos de una asociación. Por lo tanto, ahora podemos garantizar la calidad y la entrega del programa».

Para Jawitz, el proyecto refleja una pasión de larga data. «Siempre me ha apasionado mucho el arte, la cultura y el deporte africanos. Esos son los principales enfoques de mi trabajo documental», reflexiona. «Mi misión en la vida es que los africanos se vean a sí mismos de tantas maneras y formatos como sea posible».

La serie contará con «protagonistas de oro», los atletas con más probabilidades de calificar y tener éxito, junto con «historias de plata» de aspirantes y sus redes de apoyo, así como más retratos sociales de atletas cuyos viajes pueden no conducir a medallas. «La serie no solo se centra en los atletas. Se centra en el mundo de los atletas», explica Jawitz. «Con suerte, será inspirador que la gente vea la historia más allá del deporte».

Asegurar AUB fue crítico para esa misión. «La razón por la que elegimos llegar a la AUB es porque el público africano más grande está en la televisión gratuita», enfatiza Jawitz. «Nuestro continente es muy desigual. Y la mayoría de las personas no tienen acceso a la transmisión. Queríamos que esto fuera lo más accesible posible, para que cualquier persona en cualquier lugar pueda verlo y que pueda convertirse en televisión de eventos».

Los episodios se transmitirán dos veces por semana en horario estelar en los locutores miembros de AUB durante las 12 semanas que conducen a la Olimpiadas 2028. Los productores también están en conversaciones con «varios streamers globales» para una distribución adicional.

Más allá de la transmisión, «The Road to LA ’28» integrará un componente de comercio electrónico, con mercancías diseñadas exclusivamente por artistas africanos. «Lo que queremos hacer es crear una marca icónica para la serie, para que los artistas africanos puedan producir obras que podamos poner en camisetas y mercancías para el espectáculo, dándoles más visibilidad», compartió Jawitz con entusiasmo.

La producción abarcará múltiples países, incluidos Sudáfrica, Nigeria, Kenia, Etiopía, Senegal y Botswana. El proyecto representa una importante empresa financiera, con los derechos de archivo olímpico que se espera que representen una parte sustancial del presupuesto. «Esta será una de las series más grandes producidas por los africanos en África, en un horario de producción que abarca dos años y medio», comentó Jawitz.

Si bien la escala es desalentadora, Jawitz cree que el núcleo emocional resonará a través de las fronteras. «Los africanos tienen un intenso sentido de orgullo por nuestro continente y, aunque somos tan diversos, nos sentimos muy, muy conectados», dice. «La esperanza es que las historias que contamos resuenan en el sentido de que alguien sentado en Malí, y alguien sentado en Harare, y alguien sentado en Addis, puede compartir la alegría, el dolor y el viaje en sí para cada uno de estos atletas».

Esa sensación de visibilidad también se extiende a la relación del proyecto con el movimiento olímpico en sí. Kirsty Coventry, el campeón olímpico de Zimbabwe, ahora se desempeña como el primer presidente africano del Comité Olímpico Internacional. Jawitz consideró que su liderazgo era una prueba más de que «Road to LA ’28» se alinea con un momento en que África tiene «una oportunidad real de brillar» en el deporte global.

«Va a ser un verdadero cambio de juego», concluyó.