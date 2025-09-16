Unilever Indonesia aplica estos 3 principios para reducir el uso de envases de plástico

Yakarta, Viva – Compañía Bienes de consumo de movimiento rápido (FMCG), Uneilever Indonesia presenta tres principios en la gestión del uso plástico De embalaje para producto-El producto. Esta es una forma de compromiso de la empresa con prácticas comerciales sostenibles en varios aspectos.

Maya Tamimi, Jefe de División Medio ambiente y sostenibilidad Revelado la Fundación Unilever Indonesia, los 3 principios son menos plástico, mejor plástico, Y Sin plástico.

«Significa que, además de minimizar la cantidad de usos de plástico en el empaque, también elegimos plástico que se recicla fácilmente y desarrolla un sistema de rehacer en varias regiones «, dijo en una declaración escrita, el martes 16 de septiembre de 2025.

Dijo que Unilever Indonesia continuó reduciendo el uso de plástico nuevo (plástico virgen) e intente aumentar el uso de alias de plástico reciclado reciclado posterior al consumo (PCR) en el embalaje. Además, presentando envases que se pueden reciclar, reutilizar o descomponerse en compost.

Maya enfatizó que su partido estaba comprometido a continuar recolectando y procesando más basura Embalaje de plástico en comparación con el plástico utilizado para vender productos. Desde 2015, la compañía ha implementado Rellenado de desechos cero Para garantizar que no haya residuos o desechos originales de actividades operativas que se descarguen al sitio de eliminación final (TPA).

Según él, después de más de dos décadas comprometidas con fomentar misiones de sostenibilidad, en 2024 Unilever anunció a nivel mundial cuatro pilares de sostenibilidad. Primero, el clima para alcanzar la emisión neta cero (NZE). En segundo lugar, la naturaleza para apoyar los ecosistemas naturales a través de la aplicación de la agricultura regenerativa.

Tercero, el plástico tenía como objetivo terminar los desechos plásticos. Cuarto, el sustento que se dirige a la realización de los medios de vida y los estándares salariales (salario digno) elegible para todo el partido en la cadena de valor (cadena de valor) Unilever.

A través de estos cuatro enfoques, Unilever se centra más en integrar el principio de sostenibilidad que enfatiza los aspectos medio ambiente, social y gobernanza (ESG) con rendimiento comercial.

«Los negocios son muy importantes, no deben abandonarse. Porque si el negocio crece de manera consistente y competitiva, también tendremos una mayor flexibilidad para aplicar el compromiso y la misión de sostenibilidad», dijo Maya.

Maya reconoció además que realizar el compromiso con la sostenibilidad no es fácil. Como uno de los mayores actores industriales donde la serie de productos se ha convertido en parte de la vida de los indonesios, el mayor desafío es la complejidad de la cadena de suministro de productos básicos.

«El desafío es bastante grande, pero aún intentamos presentar productos más sostenibles en medio de una competencia feroz», dijo.

Para superar esto, Unilever Indonesia alienta a todos los socios a aplicar prácticas responsables que van desde el diseño de la innovación de productos, la adquisición de materias primas, los procesos de producción, la distribución a los consumidores hasta el proceso de gestión del desperdicio de productos.

En cuanto al lado del consumidor, continuó, la conciencia pública de la gestión de los desechos plásticos aún debe mejorarse. Por lo tanto, Unilever Indonesia es diligente al invitar a los consumidores a participar activamente en la recolección y reciclaje de desechos plásticos, fomentando más de 4,000 bancos de basura.

Esto se hace no solo para aumentar los puntos de la recolección de residuos, sino también educar a la conciencia de la comunidad circundante para aplicar el concepto 3R (Reducir, reutilizar, reciclar) y hacer el hábito de resolver algo común.

Además, Unilever Indonesia proporciona opciones para que los consumidores compren varios productos sin empaquetar con la presencia de puntos de venta de recargas (rellenar) En más de 1,000 puntos en las áreas de Jabodetabek y Surabaya.

«El enfoque es cómo podemos vivir en armonía, a saber, los desechos de nuestras actividades de vida no utilizadas deben ser bien manejadas. Esto requiere colaboración para realizar una Indonesia limpia y lograr un crecimiento económico», dijo Maya.