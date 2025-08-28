Unifrance Rendez-Vous comienza en Le Havre con una nueva tarifa francesa

Los compradores internacionales nuevamente están acudiendo en masa a Le Havre en la costa norte de Francia para el Unifrance Rendez-Vous TV Market, que muestra la nueva serie Gallic más popular, programas animados y tarifa documental.

Lo más destacado en el evento, que se ejecuta del 1 al 5 de septiembre, incluye Distribución de TV de FranciaLa serie de guiones «Vendetta», la historia de una familia corso que abarca la década de 1990 hasta nuestros días; Derechos de Mediawan«» After Us «, sobre una organización subterránea que se propone secuestrar a los niños de líderes corporativos como parte de su lucha contra la inacción climática y, desde Wild Bunch TV, la temporada 2 del éxito» Escort Boys «, que reúne a sus cuatro protagonistas a medida que regresan al trabajo sexual después de la pérdida de su empresa hotelera.

Rendez-Vous también presenta el documental internacional de la Federación «Naturaleza: el llamado a la reconciliación», que rastrea la historia de la vida, desde sus orígenes cósmicos hasta los desafíos actuales; Y la última temporada de la serie animada de Festivaal Distribution «Barbapapa: One Big Happy Family!» Celebrando sus 55th aniversario.

El pozo de selección ejemplifica la variada oferta de contenido de Francia.

Gilles Pélisson

Marie Rouge/Unfriance

Hablando con VariedadEl presidente de Unifrance, Gilles Pélisson, dice: «El mercado de televisión francés se caracteriza por su diversidad, con un fuerte rendimiento en todos los géneros principales: ficción, animación y documental. Todos viajan bien internacionalmente, llegando al público en muchos territorios y en múltiples plataformas.

«En los últimos años, hemos visto un aumento notable en el contenido con guión, particularmente en la serie Light Crime como ‘HPI’, ‘Astrid et Raphaëlle’ o ‘Tom & Lola’, que se han convertido en historias de éxito internacional».

Al mismo tiempo, Francia ha estado desarrollando series de alta gama, como «A Profet» y «Etty», las cuales se están proyectando en el Festival de Cine de Venecia este año, agrega Pélisson.

Las producciones nacionales también continúan atrayendo al público en los streamers internacionales, señala.

“Los originales franceses están actuando fuertemente, con películas como ‘Lost Bullet’ de Guillaume Pierret, protagonizada por Alban Lenoir o ‘Ad Vitam’ de Rodolphe Lauga, protagonizada por Guillaume Canet, en Netflix.

«Además, las adaptaciones amplifican la visibilidad de las creaciones francesas en el extranjero», dice Pélisson, señalando las versiones estadounidenses de formatos de éxito como «la oficina» y «HPI», a saber, Paramount+ y Showtime’s «The Agency» y el «alto potencial» de ABC, respectivamente.

«Esta creciente presencia internacional subraya el surgimiento del poder blando francés, impulsado por sus talentos y sus producciones. Mientras tanto, las series más antiguas continúan resonando en todo el mundo, especialmente en canales lineales, con títulos como ‘Profilato’ [‘The Paris Murders’] y ‘Candice Renoir’ «.

Si bien los espectáculos franceses continúan disfrutando del éxito internacional, el Rendez-Vous de este año tiene lugar en medio de condiciones de mercado cada vez más desafiantes, señala Pélisson.

«La producción de televisión francesa sigue siendo dinámica e internacionalmente visible», enfatiza. «Sin embargo, la producción y distribución independientes enfrentan una presión creciente a medida que compiten con los streamers y los grupos de medios consolidados. En este contexto, las coproducciones internacionales juegan un papel crucial, no solo para los proyectos de financiación, sino también para facilitar una distribución más amplia en los territorios coproductores.

«Al mismo tiempo, los compradores viajan menos, los mercados se ven obligados a reinventarse, los locutores enfrentan desafíos y plataformas crecientes.

Sin embargo, el traslado de Biarritz a Le Havre el año pasado ha sido un éxito para Rendez-Vous.

«La primera edición en Le Havre recibió una cálida bienvenida, gracias en particular al fuerte apoyo de la ciudad de Le Havre y la región de Normandía. La configuración de nuestro mercado comercial ha demostrado ser una herramienta eficiente para las compañías de ventas francesas».

El alcalde de Le Havre, Édouard Philippe, y el presidente de CNC, Gaëtan Bruel, estarán presentes para la ceremonia de la noche de apertura en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad André Malraux (Muma) el lunes 1 de septiembre.

El Rendez-Vous cambia a la marcha el martes con mesas redondas centradas en la situación actual que enfrenta los mercados internacionales, junto con hechos y cifras y conversaciones con representantes líderes de la industria. Pélisson, por ejemplo, discutirá los últimos datos sobre la distribución digital con Yannick Carriou, CEO del grupo de investigación Mediamétrie.

El evento también presentará más de 500 programas a los compradores visitantes.

France TV Distribution organiza la noche de gala del martes con la presentación de «Vendetta».

Una velada especial espera a los asistentes el miércoles, cuando el presidente de Normandía, Hervé Morin, da la bienvenida a los invitados en el cercano Fécamp para una muestra gastronómica de delicias culinarias organizadas por chefs regionales.

«Estamos muy emocionados de lanzar esta segunda edición en Le Havre, ya que esperamos que asistan a unos 140 compradores, a pesar del desafiante contexto del mercado», dice Pélisson.

Unas 50 compañías de ventas importantes, entre ellas Studiocanal, Gaumont, Mk2, sobre contenido premium, Studio TF1, Arte Distribution, Mediatoon, Xilam Animation y Java Films presentarán sus últimos títulos en el evento.

“Estoy seguro de que Rendez-Vous este año será una vez más una gran oportunidad para que nuestros miembros tengan muchas reuniones productivas, intercambien y generen negocios y [enjoy] un buen flujo de ventas «.