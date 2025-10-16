Uniformes de policía y armas de Airsoft confiscados a los perpetradores del método de compra de automóviles contra reembolso que terminó en confinamiento y tortura

Jacarta – La policía de Metro Jaya está investigando actualmente una serie de pruebas sospechosas encontradas en el lugar relacionadas con el caso. confinamiento Y tortura Varias personas fingen comprar automóviles mediante el sistema de pago contra reembolso (BACALAO).

Lea también: Presidente del DPD NasDem de Sumatra del Norte es víctima de arresto injusto en un avión, acusado de Judol



Policía Se sabe que encontraron desde placas de servicio de la Policía Nacional falsas, uniformes policiales, hasta arma de airsoft. El jefe de Relaciones Públicas de Polda Metro Jaya, el general de brigada de policía Ade Ary Syam Indradi, confirmó estos hallazgos. Dijo que los investigadores aún estaban rastreando el origen del equipo que se asemejaba a atributos policiales.

«Según la información de los investigadores, la matrícula encontrada era falsa. Entonces todavía estamos investigando a quién pertenece el uniforme», dijo Ade Ary en la policía de Metro Jaya, en el sur de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Lea también: El horrible papel de nueve autores del método de compra de automóviles COD que terminó con confinamiento y tortura en el sur de Tangerang





General de brigada de policía Ade Ary Syam Indradi

Aparte de eso, en el lugar también se encontró un objeto similar a un arma de fuego, pero se confirmó que no se trataba de un rifle sino de una pistola de airsoft.

Lea también: Tres ciudadanos indonesios arrestados en Malasia por presuntamente torturar a otros ciudadanos indonesios



«También hay objetos que son similares a armas de fuego, pero son armas de airsoft. Actualmente se están llevando a cabo más investigaciones», dijo.

Anteriormente se informó que las brutales acciones de tres hombres en South Tangerang (Tangsel) terminaron en manos de la policía. Fueron arrestados por la Subdirección de Investigación Móvil de la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía Metro Jaya después de detener y torturar a varias personas fingiendo comprar un automóvil a través del sistema de pago contra reembolso (COD).

El jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, general de brigada de policía Ade Ary Syam Indradi, explicó que los perpetradores engañaron a sus víctimas con transacciones de compra y venta de automóviles. Sin embargo, cuando tuvo lugar la reunión, la víctima fue llevada a la fuerza y ​​mantenida cautiva en un lugar preparado.

«La Subdirección de Resmob continúa llevando a cabo investigaciones en profundidad. Hay tres personas que han sido arrestadas y actualmente todavía están siendo investigadas y desarrolladas», dijo Ade Ary en la sede de la policía de Metro Jaya, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Durante este cautiverio, la víctima no sólo fue detenida sino también abusada sádicamente. Sufrieron lesiones en el cuerpo debido a azotes y abusos mientras estuvieron cautivos.

Este caso surgió por primera vez después de que el vídeo de la tortura de la víctima circulara ampliamente en las redes sociales. La cuenta de Instagram @wargajakarta.id subió imágenes que muestran a tres víctimas aplicándose bálsamo en las espaldas cubiertas de heridas de látigo.