Unificar la visión para tener más entusiasmo por trabajar para la gente

Jacarta – El vicepresidente de la RPD de RI, Sufmi Dasco Ahmad, reveló que reproche Gabinete rojo y blanco sostenido por el presidente Prabowo Subianto con el fin de unir la visión de implementar programas de gobierno en 2026.

Lea también: Prabowo presume que MBG llegó a 55 millones de beneficiarios: ¡Brasil necesitó 11 años!



Añadió que el retiro fue organizado por el presidente Prabowo para que los ejecutivos del gabinete rojo y blanco unieran puntos de vista. gobierno con la sociedad indonesia.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, inauguró un retiro en Hambalang, Bogor. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Lea también: Prabowo abre un retiro: reúno a hermanos para evaluar el desempeño



«Sólo recibí información porque el retiro se llevó a cabo para los ejecutivos del gabinete en el gobierno, que hoy se llevará a cabo para unificar la visión», dijo Dasco a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta, el martes 6 de enero de 2026.

No solo eso, también se dice que el presidente Prabowo quiere alentar a las filas del Gabinete Rojo y Blanco a ser más entusiastas en trabajar para servir al pueblo, y al mismo tiempo centrarse en los programas gubernamentales durante 2026.

Lea también: Prabowo: Estamos en un camino limpio y seremos bendecidos por Dios



«Para que luego haya mayor entusiasmo por trabajar para el pueblo y también luego centrarse en el programa del gobierno en 2026», dijo.

Anteriormente se informó que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, reveló la razón por la que reunió a los ministros y viceministros del Gabinete Rojo y Blanco en su residencia en Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Prabowo dijo que la razón principal por la que reunió a su personal fue para evaluar el desempeño del gobierno hace un año.

«Mi consideración es que primero debemos evaluar nuestro desempeño el año pasado», dijo Prabowo al inaugurar el retiro.



El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, en la celebración nacional de Navidad de 2025. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Otra razón, dijo Prabowo, es comprender la condición de la nación indonesia que está siendo abrumada por la dinámica y la agitación mundial.

«Y luego miramos hacia el futuro, este año, qué pasos debemos implementar, qué objetivos debemos alcanzar», dijo.