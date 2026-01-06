Unificar la visión para tener más entusiasmo por trabajar para la gente

miércoles, 7 de enero de 2026 – 02:40 WIB
Jacarta – El vicepresidente de la RPD de RI, Sufmi Dasco Ahmad, reveló que reproche Gabinete rojo y blanco sostenido por el presidente Prabowo Subianto con el fin de unir la visión de implementar programas de gobierno en 2026.
Lea también:
Prabowo presume que MBG llegó a 55 millones de beneficiarios: ¡Brasil necesitó 11 años!
Añadió que el retiro fue organizado por el presidente Prabowo para que los ejecutivos del gabinete rojo y blanco unieran puntos de vista. gobierno con la sociedad indonesia.
«Sólo recibí información porque el retiro se llevó a cabo para los ejecutivos del gabinete en el gobierno, que hoy se llevará a cabo para unificar la visión», dijo Dasco a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta, el martes 6 de enero de 2026.
No solo eso, también se dice que el presidente Prabowo quiere alentar a las filas del Gabinete Rojo y Blanco a ser más entusiastas en trabajar para servir al pueblo, y al mismo tiempo centrarse en los programas gubernamentales durante 2026.
«Para que luego haya mayor entusiasmo por trabajar para el pueblo y también luego centrarse en el programa del gobierno en 2026», dijo.
Anteriormente se informó que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, reveló la razón por la que reunió a los ministros y viceministros del Gabinete Rojo y Blanco en su residencia en Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.
Prabowo dijo que la razón principal por la que reunió a su personal fue para evaluar el desempeño del gobierno hace un año.
«Mi consideración es que primero debemos evaluar nuestro desempeño el año pasado», dijo Prabowo al inaugurar el retiro.
Otra razón, dijo Prabowo, es comprender la condición de la nación indonesia que está siendo abrumada por la dinámica y la agitación mundial.
«Y luego miramos hacia el futuro, este año, qué pasos debemos implementar, qué objetivos debemos alcanzar», dijo.
Prabowo menciona la coalición en la retirada del Gabinete: el PKB debe ser supervisado continuamente
El presidente Prabowo Subianto bromeó con el presidente general del Partido del Despertar Nacional (PKB), Muhaimin Iskandar o Cak Imin, durante un retiro en Hambalang, Bogor, Java Occidental.
VIVA.co.id
6 de enero de 2026