Uniéndose a la celebración del cumpleaños de Sabrina Chairunissa, los internautas preparan salfok con el pastel regalado por Deddy Corbuzier

Jacarta – El miércoles 19 de noviembre de 2025 es un día especial para Sabrina Chairunnisa porque está celebrando su 33 cumpleaños. Aún más interesante es la figura. Deddy Corbuzier También se le vio presente para celebrar el momento de la creciente edad.

Sí, aunque se han separado, la relación entre Deddy y Sabrina sigue siendo buena. Deddy incluso subió una foto de él mismo celebrando su cumpleaños con Sabrina.

En la foto subida por Deddy Corbuzier, Sabrina parece levantar el pulgar mientras lleva un pastel de cumpleaños. Mientras tanto, Deddy Corbuzier parece estar abrazando a Sabrina mientras le señala la cara.

Sin olvidar que Deddy también incluyó un cálido mensaje de cumpleaños y una oración por su ex esposa.

«Feliz cumpleaños @sabrinachairunissa_. La vida nos lleva en direcciones diferentes pero nuestros chistes siguen siendo buenos y el respeto sigue ahí. ¡Brillamos!», escribió Deddy Corbuzier, citado en su cuenta de Instagram, el jueves 20 de noviembre de 2025.

En la carga, el público se centró erróneamente en el pastel de chocolate que Deddy le dio a Sabrina. El pastel de chocolate parece estar cubierto de escritura, lo que sorprende a los internautas. Porque, en la tarta de cumpleaños regalada por Deddy Corbuzier, estaba escrito que decía ‘feliz cumpleaños a la ex esposa’.

«Feliz cumpleaños, mi ex esposa», escribió Deddy Corbuzier en el pastel de chocolate.

De repente, la carga de Deddy Corbuzier fue inmediatamente comentada por los usuarios de las redes sociales. Incluso el cantante y amigo de Deddy, Vidi Aldiano, quedó impactado por lo escrito en el pastel.

«La escritura en el pastel no puede ser así, no puede ser así», escribió Vidi Aldiano.

«Silencio, únete», respondió Deddy Corbuzier.

«¿Mi ex esposa? Acabo de ver un pastel con una escritura así. Sigue siendo gracioso, chicos», dijo un internauta.

«Breve, conciso, feliz cumpleaños ‘mi ex esposa'», escribió otro internauta.

En esa carga, Sabrina también brindó comentarios. Tuvo tiempo de expresar su agradecimiento a su expareja.

«¡Como tú, om! Hea, eh

«¡¡¡HEEEEEHHHH OM!!!????», respondió Deddy Corbuzier, quien quedó sorprendido por el apodo que Sabrina le puso.