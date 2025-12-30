Único, Malasia botará el primer crucero Umrah en 2026

VIVA – Si se trata generalmente de un viaje de peregrinación Umrá Se llega por avión y se continúa por tierra. Sin embargo, esta vez Malasia cuenta con una alternativa nueva y única: IslamiCruise, una iniciativa crucero Umrah.

El servicio ofrece viajes de 15 días que combinan aventura, relajación y enriquecimiento espiritual. Lanzando la página Halal Tripzilla, El martes 30 de diciembre de 2025, este crucero Umrah partirá de la terminal de cruceros de Port Klang en Selangor, este barco hará escala en Banda Aceh (Indonesia), Omán, Maldivas, y finalizará en Jeddah, Arabia Saudita.

Al llegar a Jeddah, los peregrinos de la Umrah pasarán dos noches en Jeddah antes de emprender su peregrinación a la Umrah.

Curiosamente, la mayoría de estas rutas de tránsito, excepto las Maldivas, reflejan las rutas marítimas utilizadas por los peregrinos hace siglos, cuando el viaje por mar era la principal forma de llegar a La Meca. Este viaje parece recuperar el sentimiento clásico de las peregrinaciones Hajj y Umrah, pero con un toque moderno y el confort y el lujo típicos de los cruceros actuales.

Tenga en cuenta que IslamiCruise es un viaje de ida. Esto significa que los pasajeros deberán organizar los vuelos de regreso por separado, ya que los billetes de avión no están incluidos en el paquete.

Aunque está diseñado principalmente para turistas musulmanes, los pasajeros no musulmanes también pueden participar. Sus paquetes están diseñados para excluir la serie Umrah, pero aún brindan acceso completo a todas las instalaciones a bordo.

Hablando de instalaciones, IslamiCruise ofrece una variedad de instalaciones de entretenimiento y relajación, que incluyen:

Piscina y toboganes para divertirse

Minigolf y canchas de fútbol para pasajeros activos.

Estudios y charlas de enriquecimiento espiritual a cargo de Ustaz Wadi Anuar de Malasia y Ustaz Abdul Somad de Indonesia, que brindan una experiencia reflexiva y reconfortante.

Esta combinación hace que el viaje se sienta completo y placentero, además de lleno de significado espiritual, tanto para quienes adoran como para quienes simplemente disfrutan de un crucero de lujo.

Estancia confortable en medio del mar.

Se sabe que el barco que transporta a los posibles peregrinos de la Umrah tiene capacidad para más de 3.500 pasajeros y ofrece cuatro tipos de alojamiento, que van desde cabañas estándar hasta suites y villas. Los pasajeros que reserven suites o habitaciones de clase superior recibirán membresía del Khuzama Club, completa con una variedad de comodidades exclusivas para hacer el viaje aún más especial.