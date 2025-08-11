Único, este nuevo estudiante está en el backpakeran de Bogor-Lampung con una capital de RP. 100,000

BogorVIVA – Alumno No solo estudiar la ciencia de un campo en la universidad, sino una habilidad suave que puede hacer que alguien sea exitoso en una carrera en el trabajo y en la comunidad.

Tales como orientación al estudio e introducción del campus o (OSPEK) Realizado por el campus Politécnico Bogor (Red de Depelopmento Islámico). Este campus fomenta a los nuevos estudiantes (estudiantes de primer año) de una manera única, a saber, Backpaker a través de Edirace desde Bogor hasta Minang Rua Beach, Lampung, utilizando el transporte público.

En esta actividad, los estudiantes que también recibieron esta beca no estaban curando ni caminando solos. Pero para que el evento forme un carácter mental y de modo, de modo que luego forme habilidades de liderazgo, comunicación, cooperación de ética laboral, a otras actitudes positivas. Los estudiantes también son perfeccionados para poder pensar críticamente, la creatividad y la alta innovación.

Durante 5 días, los nuevos estudiantes viajaron por tierra desde Jonggol a Minang Rua Beach. En el viaje de viaje, más de 200 kilómetros, esta es la experiencia de probar su físico, mental y la unión.

Los estudiantes hacen una larga marcha que drena físicamente al completar los desafíos y misiones del campo, luego de la conmovedora reflexión nocturna, al cierre en el borde del mar.

El subdirector de IDN Polytechnic para Asuntos Estudiantiles, dijo Ari Ramadhan, Edurace fue un programa anual del Politécnico IDN. El objetivo, de modo que a todos los estudiantes se les enseñe a usar el transporte público con varios tipos de transporte público, enseñar a los estudiantes independientes y valientes a tomar a las calles a pesar de que su viaje está lejos.

«Cada momento tiene significado. Para que aprendan sobre el significado de liderazgo, solidaridad y poder de lucha en situaciones reales. Edurace no es solo una actividad de orientación, sino el punto de partida para formar a una persona que está mejor preparada, fuerte y responsable», dijo. VIVA, Domingo 10 de agosto de 2025.

Los estudiantes de primer año con RP. 100,000 capital y partieron del campus politécnico Idn Jonggol a pie y luego tomó un Angkot a Cileungsi vendido a Cibubur. Desde aquí continuaron usando el LRT en Harjamukti Cibubur hasta la estación Dukuh Atas Bni, Transit to the MRT en Dukuh Atas Bni a la estación de RoundAbout de MRT Hi, luego caminaron a Istiqlal y Monas, luego llevó a Transjakarta a la ciudad antigua, luego llevó el Krl a Rangkasbit y el tren local a The Port of Merak de Merak.

Ya sea que el transporte de tierras, los estudiantes también abordaron barcos para cruzar desde el puerto de Merak hasta el puerto de Bakauheni.

Al llegar al continente de la isla Sumatra, los estudiantes luego subieron al autobús a Bandar Lampung, continuaron tomando el tren a la estación en Palembang. En la ciudad de Pempek, los estudiantes realizaron actividades compartidas y se fueron a la playa de la ciudad de Minangrua Consevation en Lampung. Y regresaron a través de la misma ruta para regresar al campus en Jonggol, Bogor.

Durante este viaje, los estudiantes obtienen una misión Misión imposible Donde tener que vender productos como el agua mineral cuyo precio se duplica, esto enseña sobre la comunicación de los estudiantes para ofrecer o vender un producto a posibles compradores. En cada puesto de viaje, los estudiantes deben vender.

«La venta debe ser grandes ganancias, están capacitados en habilidades de comunicación y ofrecen productos hasta que los clientes tengan confianza, por lo que lo que se vende no es solo agua, sino también sus habilidades de comunicación, los resultados de los beneficios que deben recoger y convertirse en la capital para comprar boletos o su próximo alojamiento en la Edurace», dijo Ari.

Según ARI, esta misión enseña a los estudiantes a tener una mentalidad sólida porque algunas de sus condiciones obtienen varios rechazos, pero muchos también han logrado beneficiarse de la forma en que venden.

Esta actividad se cerró en Menang Rua Lampung Beach, con un discurso del Director Adjunto III de Asuntos Estudiantiles y también Director de Politécnico IDN Dedi Dedi Gunawan. Esta actividad Los estudiantes también establecen intimidad con mentores o asistentes de profesores, profesores y también las filas del personal politécnico de IDN que contribuyen a las actividades de asistencia.

«Cuando la actividad tuvo lugar en Minang Rua Beach, recibimos una cálida y entusiasta bienvenida de los residentes por las actividades de los estudiantes que llevaban allí, uno de los residentes expresó su entusiasmo y esperaba que pudiéramos regresar a este lugar, esta era una forma de aprecio por la actividad de clausura que terminó con la limpieza de la playa para recolectar la cubierta en la playa», concluyó Ari.