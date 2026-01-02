Único, están Fajar/Fikri y Fajar/Rian en el Top 20 del Ranking Mundial BWF

Jacarta – Indonesia y Malasia lideran la lista de los 20 mejores rankings mundiales de dobles masculinos de la Federación Mundial de Bádminton (BWF) a principios de 2026. Según la última lista de clasificación publicada el jueves, Indonesia colocó a cuatro parejas entre la élite mundial.

Sin embargo, de las cuatro parejas, una pareja, a saber Dawn Alfián/Muhammad Rian Ardianto Ya no está activo después de que hubo un cambio en la composición de los dobles masculinos en el entrenamiento nacional de PBSI. Aun así, los nombres de Fajar/Rian todavía figuran en el ranking mundial porque los puntos que acumularon anteriormente siguen siendo válidos.

Con estas condiciones, Indonesia efectivamente tiene actualmente tres parejas activas entre las 20 mejores del mundo, a saber:

Fajar Alfián/Muhammad Shohibul Fikri

Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana

Una situación única se creó por la presencia de dos parejas diferentes, ambas reforzadas por Fajar Alfian, Fajar/Fikri y Fajar/Rian, en la lista de los 20 primeros del ranking mundial.

Mientras tanto, Malasia también alberga a cuatro parejas activas en el top 20 del mundo. Aaron Chia/Soh Wooi Yik y Man Wei Chong/Kai Wun Tee se convirtieron en los pilares de Neighboring State en la cima, seguidos por Goh Sze Fei/Nur Izzuddin y Junaidi Arif/Roy King Yap.

Detrás de Indonesia y Malasia, Taiwán siguió con tres parejas de dobles masculinos, a saber, Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi-Lin, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan y Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen.

China colocó dos representantes a través de Liang Wei Keng/Wang Chang y Chen Bo Yang/Liu Yi. Corea del Sur, Dinamarca e India representan cada uno un par entre los 20 mejores del mundo.

La distribución de los representantes de varios países muestra un mapa relativamente uniforme de la fuerza mundial de dobles masculino. Aunque Indonesia y Malasia son superiores en términos de cantidad, se prevé que la competencia en la cima del ranking mundial seguirá siendo reñida durante toda la temporada 2026.

En la última lista de clasificación, la pareja surcoreana Kim Won-ho/Seo Seung-jae sigue firmemente en la primera posición con una colección de 121.255 puntos, seguida por Aaron Chia/Soh Wooi Yik y Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.