¡Único! Esta es la única base militar del mundo por la que se puede pasar en coche privado.

VIVA -Imagínate si estuvieras conduciendo y de repente cruzado sobre la pista militar donde están los aviones combatir normalmente aterriza a gran velocidad. Puede parecer una escena de película, pero esto es realmente real y sólo puedes vivirlo en la Base Aérea de Meiringen. suizo.

Esta base es única base militar activo en el mundo que tiene vías públicas cruzando sus pistas y que todavía hoy es utilizado por la sociedad civil.

Esta base militar puede ser transitada por vehículos. Foto : Captura de pantalla de YouTube/Tom Scott

La base aérea de Meiringen (Flugplatz Meiringen) se encuentra en la región alpina, en el centro de Suiza, cerca de la pequeña ciudad de Meiringen, cantón de Berna. Esta base es una de las principales instalaciones de la Fuerza Aérea Suiza y alberga el Escuadrón Aéreo 8 (Fliegerstaffel 8) y el Escuadrón Aéreo 11 (Fliegerstaffel 11), que opera el avión de combate F/A-18 Hornet.

Construida durante la Segunda Guerra Mundial, Meiringen tiene una posición estratégica en un estrecho valle alpino, lo que facilita la protección natural contra los ataques aéreos enemigos. Pero lo que lo hace único no es sólo su ubicación o su historia militar, sino la existencia de una vía pública que en realidad pasa sobre una pista activa.

En Meiringen, dos vías públicas conectan los lados este y oeste del valle. Debido a las limitaciones de espacio debido a las montañas circundantes, las autoridades suizas decidieron mantener las rutas de tráfico civil a través de esta zona de la pista de aterrizaje militar.

Sin embargo, el sistema de seguridad es muy estricto y ordenado. Las reglas son tales como que cuando un avión de combate está a punto de despegar o aterrizar, las barricadas se bajan automáticamente y se encienden luces de advertencia para detener todo. vehículo.

El control del tráfico lo gestionan directamente los militares a través de un sistema de comunicación en tiempo real con la torre de control. Las luces parpadearán en rojo y los controles de carretera estarán activos, asegurando que ningún vehículo pase durante la actividad de vuelo. Una vez que el avión ha terminado de utilizar la pista, se abren las barricadas y los vehículos pueden volver al tráfico normal.

Base militar por la que pueden pasar vehículos Foto : Captura de pantalla de YouTube/Tom Scott

Con este sistema, la población local puede pasar por esta ruta todos los días sin perturbar las actividades militares.

A pesar de su condición de base militar activa, Meiringen mantiene relaciones armoniosas con la comunidad civil circundante. Muchas veces se realizan actividades de entrenamiento aéreo, pero con un cronograma claro y anunciado con antelación para que las personas puedan ajustar los tiempos de viaje.