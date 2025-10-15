‘Unforgettable Duet’ y ‘Hit & Miss Tour’ aterrizan en adaptaciones indias

Agencia de formato con sede en Seúl algo especial ha cerrado dos acuerdos con Karman Unlimited de India en mipcomlicencia de serie de telerrealidad “Dúo inolvidable” y la comedia sin guión “Hit & Miss Tour” para adaptación en el subcontinente.

“Unforgettable Duet” se centra en pacientes con demencia que viajan en el llamado Autobús de la Memoria con miembros de su familia, rodeados de recuerdos personales y una canción favorita diseñada para desencadenar recuerdos. El formato culmina con un dueto de estudio entre el paciente y su familiar, coronado por una actuación tributo de artistas populares.

El diario de viaje de comedia “Hit & Miss Tour” sigue a cinco comediantes, amigos desde hace dos décadas, mientras compiten en minidesafíos diarios mientras viajan juntos. El formato ha registrado más de 210 juegos y ha atraído el patrocinio de juntas de turismo de Turquía y Grecia. Es el programa de mayor audiencia en Channel S, filial de SK Telecom, producido por Media S.

«Something Special está encantado de anunciar estos acuerdos con una compañía tan maravillosa como Karman Unlimited en India», dijo Jin Woo Hwang, presidente y productor ejecutivo de Something Special. «Continuamos nuestra misión de llevar los formatos coreanos al mundo. KOCCA [Korea Creative Content Agency] ha sido un gran socio para facilitar nuestra presencia en Mipcom y esperamos anunciar pronto más acuerdos que hicimos en el mercado”.

«Karman Unlimited se complace en anunciar nuestro primer acuerdo con Corea del Sur y trabajar con Jin y su equipo para traer dos formatos muy diferentes a la India», agregó la fundadora de Karman Unlimited, Sunita Uchil. “El increíblemente sentido ‘Unforgettable Duet’ resonará en familias de todo el país y ‘Hit & Miss Tour’ seguramente traerá la risa que tanto necesitamos a nuestro público”.

Hwang e InSoon Kim, vicepresidente ejecutivo y jefe de contenido, fundaron Something Special en 2019 como la primera agencia de formatos de televisión de Corea. La compañía representa los derechos internacionales de los principales productores y emisores independientes coreanos, tanto en programación con guión como sin guión.

Uchil, ex ejecutivo de Zee TV International, lanzó Karman Unlimited para centrarse en la coproducción global, las licencias de contenido y los formatos.