Unfeatured Films utiliza IA para animar fotografías de archivo en documentales

Los documentales limitados por la falta de video disponible ahora pueden tener otra opción: cineasta y veterinario de agencia creativa Daniel Clarke ha lanzado Películas no destacadasque se jacta utilizará “innovación rentable impulsada por la IA” para tomar fotografías y metraje de archivo y convertirlos en videoclips utilizables.
La compañía dijo que planea «restaurar y resucitar imágenes de archivo de formas nunca antes vistas».
«Estamos construyendo un estudio que crea documentales cinematográficos centrados en el ser humano que utilizan la IA no para atajos sino para avances», dijo Clarke en un comunicado. «Esto nos permite contar el pasado con la viveza del presente y hacerlo a una escala y costo que abre nuevas puertas tanto para cineastas como para compradores. La nueva tecnología hace posible lo imposible, permitiéndonos filmar el pasado. Estoy dedicado a utilizar estas nuevas herramientas y al mismo tiempo preservar el arte humano que es imperativo para una narración sólida».
Clarke dijo que los documentales seguirán dependiendo de un “proceso de producción dirigido por humanos”, pero incorporarán técnicas de inteligencia artificial para las imágenes.
Primero: Unfeatured Films ha anunciado su primer proyecto documental, “No Hands: The Wild Ride of the Schwinn Bicycle Company”, que planea tener listo a tiempo para llegar al circuito de festivales a principios de 2026. Según Unfeatured, los cineastas que trabajan en el proyecto cuentan con créditos que incluyen la película de 2019 narrada por Bill Murray “Loopers: The Caddie’s Long Walk” y el documental de 2014 narrado por Jason Bateman “The Lego Brickumentary”.
Unfeatured dijo que está negociando imágenes con propietarios de archivos y propiedades, y también busca asociarse con redes y plataformas de transmisión. Los créditos de Clarke incluyen trabajar con marcas como Nike y Land O’Lakes, a través de temporadas en Grove Labs, Human Design, Escape the Zoo y más.
“Siempre he sido un fanático del cine documental y a medida que entramos en un momento nuevo y de rápidos cambios para este espacio, lo que permanece igual es nuestro deseo de establecer conexiones emocionales con temas atemporales”, dijo Clarke (arriba). “Unfeatured se formó para contar historias, arraigadas en la memoria, la cultura y los íconos olvidados, que siempre han sido importantes, pero que tal vez no se hayan contado de una manera que se sienta fresca y relevante, especialmente para el público más joven”.
Aquí hay un vistazo al chisporroteo de Unfeatured de marzo: