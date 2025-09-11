Únete a WMSJ 2025, Darul Amanah Kendal Ponpes Trae el espíritu de la paz mundial

Yakarta, Viva – El jefe de Darul Amanah Kendal Islamic Boarding School, Muhammad Fatwa, reveló que su institución educativa envió 100 participantes para atender Francachela Explorar Jamboree de Scout Muslim World o World Moslem Moslem (WMSJ).

La figura que se llama familiarmente Gus Fatwa explicó la razón para enviar un contingente a la primera jamboree musulmana de Scout Muslim del mundo. Según él, esto se hizo para difundir un mensaje pacífico para el mundo a través de la agenda de exploración WMSJ.

«Queremos participar en una de las grandes agendas que tienen una gran fe para difundir mensajes pacíficos al mundo», dijo Gus Fatwa en Cibubur Campsite, East Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

Gus Fatwa explicó que la participación de Darul Amanah para participar en WMSJ también se basó en el principio de Pesantren, a saber, Ukhuwah Islamiah. Según él, uno de los principios pegados en el alma panca del Darul Amanah Islámica de internado se puede encontrar en cada actividad de WMSJ.

«Veo una vida positiva en el evento WMSJ que se llevó a cabo durante cinco días en el campamento de Cibubur. Nosotros, como líderes y niños, siempre se les enseña a construir una hermandad cercana, de modo que el placer se siente juntos, todas las dificultades se unen», dijo.

Según él, el evento WMSJ al que asistieron más de 15 mil participantes de varias regiones del archipiélago y el mundo también enseñó la unión y eliminó todas las formas de niebla fanática de etnia y grupos borrados.

«Este evento WMSJ publica la luz de Ukhuwah Islamiyah, que es capaz de penetrar en cada rincón de la vida de Pesantren. Además, este evento de varias partes del archipiélago y el mundo, espero que los estudiantes puedan crecer y convertirse en mejores personalidades para su respectiva ciudad natal», explicó.

Se sabe que los logros de Darul Amanah en el campo de la exploración se han probado en maduración porque participaron en muchos eventos tanto a escala nacional como internacional. Al menos, hay 65 logros de exploración de Darul Amanah a nivel nacional e internacional.

«Para nosotros, la agenda de exploración se ha convertido en parte de la vida que no se puede separar, por lo que apoyaremos WMSJ de todo corazón y seremos parte de la historia para el éxito de este evento», dijo.