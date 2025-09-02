Únase oficialmente a Lille, Calvin Verdonk llama al nombre Patrick Kluivert

Yakarta, Viva – Calvin Verdonk reveló que había hablado con el entrenador Equipo nacional indonesio Patrick Kluivert Antes de decidir unirse al club de la Ligue 1, Lille En el mercado de transferencias este verano.

Leer también: Persib Dumbang La mayoría de los jugadores, registre el calendario del equipo nacional de Indonesia en la jornada de la FIFA septiembre de 2025



Citado del sitio web oficial del club el martes, Verdonk dijo que escuchó muchas cosas buenas de Patrick Kluivert, que había sido un jugador de Lille en la temporada 2007/2008.

«Hablé con Patrick Kluivert sobre LOSC (Lille), y él me contó cosas positivas sobre este club. Todavía tiene amigos aquí», dijo Verdonk.

Leer también: Más popular: Pratama Arhan abrió voz después de servir a Azizah, Calvin Verdonk, únete a Lille



Patrick Kluivert defendió una vez a Lille en la temporada 2007/2008 antes de decidir retirarse como futbolista profesional al final de la temporada de competencia.

Verdonk se convirtió en el primer jugador indonesio y asiático en defender a Lille y también dijo cómo sentía que podía unirse a la temporada 2020/2021 de la Liga Francesa.

Leer también: Las primeras palabras de Pratama Arhan después del divorcio Azizah Salsha



«Estoy muy orgulloso de unirme a LOSC. Claramente conozco este club antes de unirse. Losc es un gran club francés, que ganó el Trofeo de la Liga y el Campeón (Super Copa francesa) en 2021, en una liga dura y física, con muy buenos jugadores», explicó Verdonk.

«¿Mi objetivo? Desarrollar como jugador, también como persona, y por qué no ganar el trofeo. No puedo esperar para comenzar y conocer a mis compañeros de equipo, pero también a los seguidores», concluyó.

Según un informe del periodista italiano Fabrizio Romano, Lille emitió una tarifa de transferencia de 3 millones de euros o aproximadamente Rp56 mil millones a NEC Nijmegen para traer a Verdonk.

En realidad, Verdonk todavía tiene un contrato con NEC Nijmegen hasta el verano de 2028 después de extender su contrato la temporada pasada.

Durante el uniforme NEC Nijmegen, el jugador de Aceh ha aparecido hasta 164 partidos y contribuyó con ocho goles y nueve asistencias de un total de 12,809 minutos de juego.

Junto con el equipo nacional de Indonesia, el jugador que nació el 26 de abril de 1997 ha empacado 10 apariciones y anotó su debut cuando se enfrentó a Filipinas en el partido F de la Copa Mundial 2026 en la segunda ronda de la zona asiática en el Estadio Bung Karno, Jakarta, el año pasado. (Hormiga)