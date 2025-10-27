Únase a Run for Unity y honre la visión de Sardar Vallabhbhai Patel de una India unida: primer ministro







Primer ministro Narendra Modi El lunes instó a los ciudadanos a unirse a la Carrera por la Unidad el 31 de octubre para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Sardar Vallabhbhai Patel, el arquitecto de la India unida.

«¡Únase a la Carrera por la Unidad el 31 de octubre y celebre el espíritu de unión! Honremos la visión de Sardar Patel de una India unida», dijo el primer ministro Modi en una publicación en X.

Patel, nacido el 31 de octubre de 1875, fue un luchador por la libertad y el primer ministro del Interior y viceprimer ministro independiente de la India. Desempeñó un papel clave en la integración de más de 500 estados principescos en la Unión de la India después de la Independencia.

El aniversario del nacimiento de Patel también se celebra como Rashtriya Ekta Diwas.

El primer ministro encabezará el desfile Rashtriya Ekta Diwas cerca de Kevadia en Gujarat el 3 de octubre.

En su discurso de radio Mann ki Baat el domingo, el primer ministro dijo que este 31 de octubre era especial ya que marcaba el 150º Jayanti de Sardar Patel.

Se organizarán programas Run for Unity en todo el país para celebrar el aniversario del nacimiento de Sardar Patel.

El domingo, en el programa de radio mensual «Mann ki baat», el Primer Ministro Narendra Modi rindió homenaje a Sardar Vallabhbhai PatelEl primer Ministro del Interior de la Unión de la India, describiéndolo como una de las «luminarias» más grandes de los tiempos modernos, dijo que este último hizo esfuerzos incomparables por la unidad y la integridad de la nación.

Hablando en el episodio 127 de su programa de radio Mann Ki Baat, el Primer Ministro Modi dijo: «Sardar Patel fue una de las figuras más importantes de la nación en los tiempos modernos. Su imponente personalidad encarnaba muchas cualidades. Fue un estudiante excepcionalmente brillante, sobresaliendo en sus estudios tanto en India como en Gran Bretaña. También se convirtió en uno de los abogados más exitosos de su tiempo».

Antes del 150º aniversario del nacimiento de «Iron Man de la India», el Primer Ministro Modi recordó los logros de Patel y señaló que la nación seguiría en deuda con él por sus invaluables contribuciones como Viceprimer Ministro y Ministro del Interior.

«Su mandato como jefe de la Municipalidad de Ahmedabad también fue histórico. Otorgó máxima prioridad a la limpieza y el buen gobierno. Todos estaremos siempre en deuda con él por sus contribuciones como Viceprimer Ministro y Ministro del Interior», afirmó.

El Partido Bharatiya Janata (BJP) conmemorará el 31 de octubre el 150 aniversario del nacimiento de Sardar Vallabhbhai Patel, conocido popularmente como el Hombre de Hierro de la India, organizando eventos «Run for Unity» en todo Uttar Pradesh.





