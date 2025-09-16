Únase a PCAF, BTN se dirige a las emisiones financiadas netas de cero en 2060

Yakarta, Viva – PT Bank tabungan negara tbk (Btn) Dirección cero neto emisiones financiadas o cero emisiones de carbono de la actividad financiación realizado por la Compañía en 2060. El compromiso se confirmó junto con unirse a la Compañía con la Asociación de Financiamiento de Contabilidad de Carbon (PCAF), y

El director de gestión de riesgos de BTN, Setiyo Wibowo, dijo que su partido fortalecería la transparencia y la responsabilidad al informar emisiones financiadas Mientras la compañía se une a PCAF. La unión de la compañía también es compatible con Indonesia para lograr el objetivo 2060 netos de emisión cero (NZE), como el presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto.

«Estamos comprometidos a apoyar la transición de Indonesia hacia una economía sostenible. Anunciamos esta iniciativa en el Día Internacional del Ozono como parte de los esfuerzos colectivos para mantener la atmósfera de la Tierra», dijo Setiyo, citado de su declaración, el martes 16 de septiembre de 2025.

Explicó que el PCAF desarrolló el marco estratégico para la alineación de París, un marco que tiene como objetivo ayudar a las instituciones financieras a comprender el proceso hacia NZE en 2050 según el acuerdo de París.

«Con la unión de BTN a PCAF, aclarará los pasos tomados por la compañía para lograr el objetivo emisiones financiadas netas de cero En 2060 «, dijo Setiyo.

Él cree que el financiamiento responsable y combinado con los informes transparentes es la clave del objetivo emisiones financiadas netas de cero en 2060.

«Por supuesto, la aplicación emisiones financiadas netas de cero Se centrará en el financiamiento de baja emisión y apoyará los objetivos de transición económica del gobierno, como la vivienda de baja emisión, que es un enfoque central de ESG BTN «, dijo Setiyo.

BTN está dirigido a la construcción de viviendas de baja emisión (RRE) hasta 150 mil unidades hasta 2029, que la construcción de 10 mil unidades de vivienda de baja emisión está dirigida en 2025 como el comienzo de una hoja de ruta a largo plazo hasta 2029.

En el esquema RRE, cada casa usa al menos el 15 por ciento de los materiales ecológicos, que se incrementarán al 30 por ciento en 2029.

Si se alcanzan los 150 mil objetivos, BTN estima que habrá una reducción de alrededor de 2.2 millones de kilogramos de desechos plásticos y 2,425 toneladas de emisiones de carbono o equivalente a plantar 110 mil árboles.

Hasta el final de 2024, BTN había colaborado con ocho desarrolladores que construyeron 1.198 unidades de vivienda de bajas emisiones.

Para obtener información, PCAF es una colaboración global entre las instituciones financieras que tiene como objetivo facilitar la evaluación estandarizada y la divulgación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que surgen de las actividades de préstamos e inversiones.