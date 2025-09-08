Únase a la dirección de Prabowo, Ky Jamin 13 candidatos para la justicia de la Corte Suprema aprobó la selección correcta y cero KKN

Yakarta, Viva – Presidente Comisión judicial (Ky), Amzulian Rifai afirmó los nombres de 13 candidatos Juez de la Corte Suprema que se entrega a Comisión de la Cámara de Representantes III ha pasado por un estricto proceso de selección con altos estándares, comenzando desde aspectos de capacidad e integridad.

Leer también: Gus Ipul conoció a Prabowo en Hambalang, informando el desarrollo de la escuela de personas



Amzulian confirmó esto después de una reunión de trabajo con la Comisión III de la Cámara de Representantes en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

«Explicamos que estos 13 nombres realmente han pasado una etapa larga para garantizar no solo la competencia, sino también la integridad», dijo Amzulian a los periodistas.

Leer también: Prabowo-Gibran y los ministros asisten a la conmemoración del cumpleaños del Profeta en la mezquita Istiqlal



Amzulian explicó que el proceso de selección comenzó en febrero, a través de etapas administrativas, rastreo de historias, a pruebas psicológicas.

En la etapa de récord de pista, KY involucra a la institución autorizada para evaluar la honestidad y la integridad de los candidatos. Además, se llevó a cabo un control de salud en colaboración con el Hospital Gatot Subroto Army.

Leer también: Wiranto atracó a Prabowo en el palacio, discutiendo qué?



Afirmó que el número de candidatos que pasaron no se basó en las necesidades Tribunal Supremo (MA), pero puramente basado en la calidad de los candidatos. De los 141 registrantes, solo 13 fueron declarados aprobados a pesar de que la Corte Suprema había pedido previamente 17 nombres.

«Ciertamente no nos basamos en la cantidad necesaria, pero la base es aquellos que califican a través de estas etapas», dijo.

Amzulian agregó, este paso está en línea con el mensaje del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Para que KY contribuya a restaurar la confianza pública en el mundo de la justicia.

«¿Por qué? Sr. Prabowo, una vez recibí un mensaje especial de él, para restaurar la confianza pública en el mundo de la justicia. Y que lo hacemos. Por lo tanto, aseguro que 13 jueces prospectivos de 17 solicitados por la Corte Suprema son aquellos que declaramos cero KKN», concluyó Amzulian.