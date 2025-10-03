Únase a la agencia de actuación de Hollywood, Lisa Blackpink está acusada de nepotismo

VIVA – Lisa Blackpink Conocido como un ídolo multitalento que no solo tiene éxito en el escenario musical, sino que también continúa expandiendo su carrera a varios campos. Recientemente, Lisa probó su suerte en la actuación apareciendo en la popular serie The White Lotus Season 3. Incluso anotó la historia como el primer artista de K-pop en aparecer en el prestigioso Oscar.

Leer también: Lisa Blackpink se unió oficialmente a la agencia de actuación de WME, ¿lista para ir al mundo de la pantalla grande?



Este éxito indica que Lisa no solo quiere ser conocida como cantante, sino también como un artista versátil. Aunque aún no se anunciaron otros proyectos de actuación, muchos fanáticos creen que Lisa pronto asumirá un nuevo papel en el futuro. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Lisa Blackpink en VMA 2024

Leer también: Más popular: segundos Yu Menglong murió, filas de artistas que muestran fotos con Lisa Blackpink



El 29 de septiembre, se anunció que Lisa firmó oficialmente un contrato con William Morris Endeavour (WME), una famosa agencia de talentos en los Estados Unidos que alberga a varios actores principales como Christian Bale, Denzel Washington, a Blake Lively.

Este contrato se centra en el desarrollo de la carrera de Lisa en el mundo de la actuación internacional, un gran paso que hace que los fanáticos esperen cada vez más los próximos proyectos de él.

Leer también: Devano a Reza Rahadian mostrando fotos con Lisa Blackpink, fanáticos de Auto Iri



Sin embargo, detrás de las alentadoras noticias, surgió controversia. Algunos internautas abarcaron que la carrera como actriz de Lisa fue ayudada por los rumores de su relación con Frederic Arnault, CEO joven y el heredero del grupo de lujo LVMH. Los comentarios cínicos también aparecen en las redes sociales.

«Increíble, una mujer puede pasar tan lejos solo por con quién está saliendo».

«Solo necesitas una novia multimillonaria para obtener todo. No es justo para aquellos que estudian duro y practican actuar durante años».