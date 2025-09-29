Una víctima se ha convertido en una alarma

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IX, Edy Wuryanto, apreció los pasos rápidos del gobierno en el cierre temporal de la Unidad de Servicio de Cumplimiento Nutricional (Sppg) que tiene un problema con su aumento envenenamiento Masal después de comer menú de alimentos nutritivos gratis (Mbg).

Consideró que el caso debería ser un impulso para construir un sistema más fuerte y más responsable.

«El cierre de la cocina problemática es el paso correcto, pero no la solución final. Se deben hacer reparaciones aguas arriba», dijo Edy en su declaración, lunes 29 de septiembre de 2025.



Víctimas del menú Soto Men Menú Envenenamiento en Puskesmas

Además, Edy evaluó que el certificado de higiene y saneamiento (SLHS) es un debetido ser propiedad de cada cocina MBG. Según él, SLHS como un estándar absoluto para el caso preventivo de seguridad alimentaria.

«Sin este estándar básico, el riesgo de envenenamiento siempre perseguirá a los beneficiarios de MBG», dijo.

El político PDI -P (PDIP) enfatizó que la supervisión no debe detenerse solo con permiso. El proceso de selección de alimentos, cómo procesar y distribución debe estar en una supervisión estricta.

Es decir, continuó, todo el proceso hasta que los beneficiarios de MBG reciban el alimento, debe ser monitoreado.

Edy dijo que esta supervisión podría lograrse si el Ministerio de Salud a través de los Puskesmas y la Oficina de Salud trabajara junto con la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (Bpom). Puskesmas y Dinkes tienen infraestructura completa en el área.

«Mientras este ministerio e institución, este propio camino. BGN Más persiguiendo la cantidad de SPPG que de calidad. Esto es peligroso. Sin la participación total de los gobiernos locales, el Ministerio de Salud y BPOM, no se pueden mantener los estándares de seguridad alimentaria «, dijo Edy.

Según él, de modo que el trabajo cruzado de la institucional funcione de manera efectiva, se necesita un paraguas legal claro. La regulación presidencial o la instrucción presidencial deben emitirse inmediatamente como base para la coordinación y supervisión integradas.

«BGN no puede caminar solo. El presidente debe asegurarse de que el Ministerio de Salud y BPOM ingresaron al sistema desde el principio. De esa manera, los estándares de calidad no solo están escritos en papel, sino que en realidad se ejecutan en el campo», dijo.

Edy también destacó la débil comunicación pública al tratar con casos de envenenamiento. Según él, una declaración que subestimó el número de víctimas en realidad hirió los sentimientos de la comunidad.



Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

«No hay una palabra ‘solo’ en asuntos de intoxicación alimentaria. Esto se refiere a las vidas y la salud de nuestros hijos. Una víctima sola es suficiente para ser alarma. El gobierno debe aprender a comunicarse con empatía y responsabilidad», dijo.

Edy afirmó que MBG es un gran programa con grandes esperanzas. Pero sin la mejora del sistema aguas arriba, la supervisión integrada y la comunicación pública correcta, este programa continuará siendo eclipsado por problemas.