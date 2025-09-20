Una víctima de una explosión en Pamulang murió, dos todavía están siendo tratados

South Tangerang, Viva – Una de cada cuatro víctimas sometidas a consecuencias del tratamiento explosión Lo que sucedió en el asentamiento de Pondok Cabe Ilir, Kecamatan PamulangSouth Tangerang City (Tangsel), el viernes 12 de septiembre, morir mundo.

«Innalilahi Wainnailaihi Rojiun murió el Sr. Agus (víctima de explosión) en Jalan Talas 2 RT 003 RW 01 Viernes (19/9/2025) a las 10:30 Wib en el Hospital Tarakan, con suerte, el Sr. Agus Husnul Khotimah», dijo el presidente de Rt 003 Pondok Cabe Ilir, Masturo, cuando se contó con el sábado 20 de septiembre.

Masturo explicó además, la víctima fue enterrada de inmediato en su ciudad natal, Sukabumi, West Java.

La ubicación de la misteriosa explosión en Pamulang

«Los resultados de las deliberaciones familiares quieren ser enterrados en Ujung Genteng, Sukabumi. Sí (desde el hospital directamente a Sukabumi)», dijo Masturo.

Mientras tanto, Masturo reveló que una víctima había regresado a su casa y que otras dos aún estaban recibiendo tratamiento en el hospital.

«La víctima Rini, su esposa (el Sr. Agus) y su hijo Rizky todavía están siendo tratados. Las víctimas de Taslimah han regresado pero aún están experimentando formas de buscar formas», explicó Masturo.

Anteriormente, el jefe de policía de East Ciputat, el comisionado Bambang Askar Sodiq, dijo que una víctima con las iniciales A (45) fue derivada del Hospital Hermina Ciputat al Hospital Tarakan, Central Yakarta debido a un 90 por ciento de quemaduras.

«La víctima que fue tratada en el Hospital Hermina Ciputat con las iniciales A sufrió un 90 por ciento de quemaduras. La víctima había sido derivada a 06.10 WIB al Hospital Tarakan en el centro de Yakarta», dijo Bambang en su declaración.

Mientras tanto, otras tres víctimas todavía están recibiendo tratamiento en el Hospital Hermina Ciputat. Una víctima de los ancianos con la T inicial (84) se someterá a una cirugía debido a los huesos rotos.

«La víctima de T sufrió una herida en la cabeza de hematoma, el dedo índice izquierdo se rompió, una condición estable, una operación se llevará a cabo por la tarde a las 18:30 WIB», explicó Bambang.

Luego, las otras dos víctimas, a saber, las RRP iniciales (18) sufrieron quemaduras del 12 por ciento y todavía estaban siendo tratadas en la sala de aislamiento. Mientras tanto, la víctima femenina con las iniciales RA (39) sufrió quemaduras del 70 por ciento.

«Para la condición de los dos estables, están esperando la habitación para pacientes hospitalizados», dijo Bambang.

