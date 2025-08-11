Una vez más, quiero recoger docenas de PMI ilegales de Malasia, se arrestan 2 transportadores

Dumai, vivo – Dirección de Investigación Penal General (Ditreskrimum) Polda Riau arrestaron a dos sospechosos que interpretaron el papel de transportadores de 22 trabajadores migrantes indonesios ilegales (PMI) que acababan de regresar de Malasia.

El arresto se realizó el sábado 9 de agosto en Jalan Arifin Ahmad Selinsing, Pelintung Village, Dumai City.

El Director de Investigación Criminal de la Policía de RIAU, el comisionado principal, Asep Darmawan, explicó, los dos sospechosos, DA (49) y el Sr. (29), fueron arrestados junto con la evidencia de dos automóviles Toyota Avanza y dos unidades de teléfonos móviles utilizados para comunicarse con la red de los perpetradores.

Dirreskrimum RIAU Comisionado de la Policía Regional Asep Darmawan

«Ambos recogieron el PMI ilegal quien acaba de llegar a través del puerto de la rata en la frontera de Dumai-Bengkalis, luego los llevará a la ubicación del refugio temporal. Las víctimas regresaron de Malasia sin procedimientos oficiales de inmigración «, dijo ASEP a los periodistas el lunes 11 de agosto de 2025.

A partir de los resultados de la investigación, las víctimas que totalizan a 22 personas, que constan de 17 hombres, 4 mujeres y 1 niños. Vienen de varias regiones, como Aceh, Jambi, West Sumatra, West Kalimantan, NTB y Lampung.

El jefe de las relaciones públicas de la policía de RIAU, afirmó Kombes Anom Karibianto, esta divulgación es parte de un esfuerzo para erradicar el aumento de las entradas ilegales de PMI de Malasia.

«Este caso es una advertencia de que la ruta marina ilegal en Riau es propensa a usar la red de los perpetradores. Continuaremos ajustando la supervisión y tomando medidas enérgicas contra todas las partes involucradas», dijo Anom.

Los sospechosos fueron acusados bajo el Artículo 2 o Artículo 4 Jo Artículo 10 de la Ley de RI No. 21 de 2007 sobre la erradicación de TPPO, y el artículo 120 párrafo (1) de la Ley de RI No. 6 de 2011 sobre la inmigración, con una sentencia máxima de 15 años de prisión.