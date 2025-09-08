¡Una vez gané la Liga de Campeones!

Sidoarjo, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 23 jugará el partido decisivo contra Equipo nacional de Corea del Sur U-23 en el evento de calificación de la Copa Asiática 2026. Este partido de vida vital se llevará a cabo en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025.

Entrenador de Garuda Muda, Gerald Vanenburgenfatizó que él y su equipo no tenían miedo de enfrentar el poder de Corea del Sur. Con su larga experiencia como un jugador europeo superior, Vanenburg intentó transmitir la mentalidad de campeonato a sus hijos adoptivos.

«He ganado la Liga de Campeones, todo. No pienso en el entrenador de Corea del Sur. Pienso en mi equipo. Eso es lo que pienso. Y respeto a Corea del Sur, pero me concentro en mi equipo. Así que no me importa eso», dijo Vanenburg.



Equipo Nacional U-23 indonesio vs. Macao U-23 Equipo nacional

Vanenburg tiene un logro elegante en el pasado. Fue incluido como parte del equipo de Eindhoven de PSV que ganó la Liga de Campeones en la temporada 1987/88. Hizo este éxito como una motivación y capital mental para enfrentar un partido difícil con el equipo nacional indonesio U-23.

El entrenador holandés también enfatizó que los equipos del sudeste asiático no eran menos de calidad. «Vietnam no es mucho mejor que nosotros. Tailandia tampoco es mucho mejor que nosotros. Corea del Sur tampoco es mejor que nosotros. Eso es lo que creo», agregó.

El partido contra Corea del Sur será una prueba real para el joven Garuda. Los resultados de este partido determinarán los pasos de Indonesia en los clasificatorios de la Copa Asiática 2026.