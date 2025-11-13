Una vez cerrada debido a deslizamientos de tierra, ESDM permite que la mina Freeport vuelva a operar

Jacarta – Ministerio EMR a través del Director General de Minerales y Carbón alias Minerba, Tri Winarno dijo que su partido había aprobado al PT puerto franco Indonesia (PTFI) sobre la reoperación de su mina.

Donde, una serie de operaciones mío PTFI estuvo cerrado anteriormente, como consecuencia de un deslizamiento de tierra ocurrido en una mina subterránea. Grasberg el 8 de septiembre de 2025.

Sin embargo, Tri enfatizó que el permiso operativo de PTFI solo se otorgó a dos bloques mineros, a saber, Deep Mill Level Zone (DMLZ) y Big Gossan.

«Se han concedido DMLZ y Big Gossan (permisos para la minería),», dijo Tri en DPR RI, Senayan, Yakarta, el jueves 13 de noviembre de 2025.



Equipo de rescate de trabajadores atrapados en la zona minera de PT Freeport Indonesia Foto : ANTARA/HO-PT Puerto libre Indonesia

Sin embargo, Tri admitió que hasta la fecha PTFI aún no ha realizado producción en los dos bloques mineros que su partido ha permitido operar nuevamente.

Porque, según él, la producción en las dos minas a las que se les ha permitido reanudar sus operaciones no es muy significativa.

«(La producción) es sólo de unas 600.000 (toneladas) por año, por lo que no es mucho», dijo.



El Ministro de Energía y Recursos Minerales y Presidente General del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta

Se sabe que anteriormente el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia afirmó que su partido no había dado permiso a PT Freeport Indonesia (PTFI) para reanudar la operación de la zona minera subterránea en la zona de Grasberg, que no se vio afectada por el deslizamiento de tierra.

Porque, desde el deslizamiento de tierra en septiembre de 2025, la producción minera subterránea en el área de Tembagapura de Grasberg Block Cave (GBC), Mimika Regency, Papúa Central, todavía no está operativa hasta la fecha.

Sin embargo, otras minas subterráneas, a saber, Deep Mill Level Zone y Big Gossan, también experimentaron cesiones operativas similares, aunque ninguna experimentó deslizamientos de tierra ni se vio afectada de ninguna manera por el incidente.

«Así que hay una parte (de la mina) que no tiene nada que ver con el desastre (deslizamiento de tierra), ahora esto es lo que se está haciendo para determinar cómo podemos producirlo», dijo Bahlil en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, el lunes 10 de noviembre de 2025.