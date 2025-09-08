Una vez batalla tras otra, las primeras reacciones alabar a DiCaprio: Spielberg Raves

Las primeras reacciones rave para Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio‘s «Una batalla tras otra«Están liderados por nada menos que Steven Spielbergquien elogió la película mientras moderaba una sesión de preguntas y respuestas con Anderson en el Director’s Guild of America Theatre en Los Ángeles.

«Qué película tan loca, oh Dios mío», dijo Spielberg (a través de La etapa del cine). «Hay más acción en la primera hora de esto que cualquier otra película que haya dirigido juntas. Todo, es realmente increíble. Esta es una mezcla de cosas que son tan extrañas y al mismo tiempo tan relevantes que creo que se ha vuelto cada vez más relevante que tal vez incluso cuando terminó el guión y ensambló su elenco y su equipo y comenzó la producción».

Basado libremente en la novela de Thomas Pynchon en 1990 «Vineland», «One Battle After Otro» presenta a DiCaprio como un revolucionario lavado que se ve obligado a salvar a su hija adolescente cuando un enemigo de sus pasados ​​reaparece. El elenco de apoyo incluye a Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti en su debut cinematográfico.

«No he visto una película que sea tan tonalmente en relación con el ‘Dr. Strangelove’ de Stanley Kubrick», agregó Spielberg en sus elogios. «Esto trae una especie de comedia absurda, tomada muy en serio, porque es un reflejo de lo que está sucediendo hoy, todos los días, en todo este país. Pero lo lleva a un punto en el que quieres reír, porque si no te ríes, comenzarás a gritar, ‘esto es demasiado real’. Y entonces obtuviste esa salida … más que nerviosamente, la pasé muy bien riendo todo el camino a través de esto.

En las plataformas de redes sociales, varios miembros de la película Press elogiaron «One Battle After Otro» como una de las películas destacadas de 2025. El escritor de salud masculino Evan Romano lo llamó «mi película #1 del año», mientras que el presentador de cine crítico y podcast Brett Arnold escribió de manera similar «mi favorito del año».

«Me reí a carcajadas en todo momento, probablemente sea la película más divertida de Anderson, y al final estaba tan profundamente conmovido que estaba llorando», agregó Arnold. «Sean Penn ganará un Oscar increíblemente merecido. ¡Y la acción! Dios mío. No he dejado de pensar en la persecución del automóvil y en lo que hace la cámara».

«Una batalla después de otro» se abre en los cines el 26 de septiembre de Warner Bros.

