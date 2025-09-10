Una vez, Ari Lasso y JKT48 están listos para animar los premios de televisión indonesios 2025

Yakarta, Viva – Los Premios de Televisión de Indonesia (ITA) 2025 están listos para regresar para saludar a los espectadores. Este prestigioso evento de premio volverá a apreciar a la gente de la televisión indonesia. A diferencia del año anterior, ITA 2025 vino con nuevas innovaciones, incluida la adición de categorías que reflejan el desarrollo de la industria de los medios en la era digital.

Este año, ITA 2025 otorgará premios en 15 categorías, incluidas dos nuevas categorías que llaman la atención: el programa de competencia deportiva más popular y la pareja más popular. Del total de 15 categorías, nueve de ellas son programas de televisión, cinco para categorías individuales y una categoría especial o premio especial. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

La determinación de los nominados ya no depende de la calificación. Por el contrario, el comité determina una lista de nominaciones basadas en la encuesta mejor realizada por la institución de encuestas líderes, IPSOS. Esta encuesta tuvo lugar en 24 ciudades que involucraron a 1.250 encuestados como un reflejo de los gustos y la apreciación pública.

«Realizamos una encuesta nacional de estudio, cuantitativa, para determinar los nominados. Las muestras de encuestados también son muy numerosas, el área de cobertura también es amplia, entrevistamos en 24 ciudades en Indonesia», dijo Oscar Simamora, director asociado cuantitativo de IPSOS, en su comunicado, citado el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Después de determinar la nominación, los espectadores pueden participar en la determinación del ganador a través del sistema de votación. La votación se abrió del 6 de septiembre al 27 de septiembre de 2025 a las 23.59 WIB.

Además, Provetic como institución independiente calculará los resultados de la votación en las redes sociales, y los auditores independientes verificarán todos los resultados de votación para garantizar la transparencia y la precisión. Shafiq Pontoh, un director de estrategia Provetic, dio una apelación importante para los votantes.

«En Provenet, tomaremos los resultados de los votos de la sección de comentarios, e identificamos si hay dobles, tomamos y limpiamos los datos, luego aprendemos cuál es correcto de acuerdo con la estructura de responder de estas categorías. Los espectadores se aseguran de que la respuesta correcta con los hashtags correctos también, una identificación por día. El voto puede ser muchas veces más que en un día diferente», explicó Shafiq.

Además de ser una etapa de premio, ITA también funciona como un barómetro de la calidad de los programas de televisión en Indonesia. Este evento se ha convertido en un símbolo de la evolución televisiva que continúa adaptándose a la era digital y las redes sociales. Según Fajar Kurniawan, productor ejecutivo de RCTI, ITA se convirtió en una importante apreciación por los actores de la industria.

«Los Indonesia Television Awards (ITA) estuvieron por primera vez en 2016, este año para ser el décimo año de la implementación y del equipo durante 9 años nos sentimos orgullosos porque podemos ser un barómetro de la calidad de los programas de televisión indonesios, podemos darle aprecio a los actores en el mundo de la televisión indonesia», dijo Fajar.

Para aumentar la emoción, ITA 2025 también presentará una fila de los mejores músicos como una vez, Ari lassoLyodra, Jkt48, The Changcuters y muchos más. No te pierdas los premios de televisión indonesios 2025 que se celebrarán a fines de septiembre de 2025.