Una serie de viejas declaraciones controvertidas del ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas

Jacarta – Ex Ministro de Religión, Yaqut Cholil Qoumas nombrado como sospechoso por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK). Yaqut fue nombrado sospechoso en el presunto caso de corrupción de cuotas de Hajj.

Lea también: El Comité para la Erradicación de la Corrupción ataca a PIHK y a la Oficina de Viajes e insta a devolver el dinero relacionado con la cuota del Hajj



Tras la determinación de Yaqut del estatus de sospechoso, se destacó nuevamente el historial del ex Ministro de Religión. El público volvió a recordarlo con una serie de declaraciones que generaron polémica entre el público. ¿Cuáles son entonces las controvertidas declaraciones de Yaqut?

La siguiente es una serie de declaraciones controvertidas de Yaqut Cholil Qoumas.

Lea también: El ex Comité Especial del Hajj de la RPD apoya la determinación de Yaqut como sospechoso de corrupción en las cuotas del Hajj



Mencione el Ministerio de Religión como regalo para Nadhlatul Ulama (NU)

En 2021, Yaqut hizo una declaración controvertida durante un seminario web que conmemora el Día de Santri celebrado por PBNU. Durante el evento, Yaqut dijo que el Ministerio de Religión era un regalo del Estado a NU.

Lea también: La Comisión para la Erradicación de la Corrupción envió una carta para determinar al sospechoso al ex Ministro de Religión Yaqut.



Durante el evento, Yaqut abordó el debate interno dentro del Ministerio de Religión sobre los orígenes del Ministerio de Religión. Yaqut reveló que había una figura religiosa que llamaba al Ministerio de Religión un regalo para los musulmanes. Sin embargo, Yaqut desestimó la declaración de la figura religiosa.

«Lo niego, no. El Ministerio de Religión es un regalo estatal para NU, no para los musulmanes en general sino específicamente para NU. Así que es natural que ahora NU esté aprovechando las muchas oportunidades disponibles en el Ministerio de Religión porque el regalo es para NU», dijo en octubre de 2021.

Yaqut reveló las razones básicas por las que dijo esto. Uno de ellos es porque es el fundador de NU KH. Wahab Chasbullah jugó un papel decisivo al proponer el concepto de la Carta de Yakarta, que se convirtió en el precursor del nacimiento del principio del estado de Pancasila.

Tras esta controvertida declaración, Yaqut también tuvo tiempo de aclarar. Explicó que su declaración en ese momento fue pronunciada en un foro interno de la familia extendida de NU con el objetivo de motivar a los estudiantes y a los internados islámicos.

«Lo transmití en un foro interno. El punto es que es sólo para animar a los estudiantes y a los internados islámicos. Es como una conversación entre un marido y una mujer en este mundo que nos pertenece a los dos, el otro está simplemente internado, porque se transmitió internamente. Y de hecho no lo supe hasta que salió y luego se hizo público. Ese es un foro interno, el contexto es para animar», dijo.