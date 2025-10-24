Una serie de retratos que comparan los estilos de Hamish Daud y Keenan Pearce, dos hombres que alguna vez llenaron el corazón de Raisa.

Jacarta – Noticias de divorcio raisa adriana y Hamish Daud Actualmente sigue siendo un tema candente de discusión pública en las redes sociales indonesias. La pareja, que se caracteriza por ser armoniosa, se encuentra actualmente bajo proceso legal en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

Raisa se encuentra actualmente en el centro de atención del público después de que surgiera la noticia de su divorcio del actor y presentador Hamish Daud. Sin embargo, mucho antes del matrimonio, Raisa tuvo una relación con Keenan Pearceun joven emprendedor y hermano mayor de la artista Pevita Pearce.

Estos dos hombres tienen orígenes y personalidades diferentes, pero ambos han sido figuras especiales en la vida de Raisa. Aparte de su historia de amor que ha llamado la atención del público, gaya y las apariencias de Hamish y Keenan a menudo se comparan.

Entonces, ¿cómo se comparan sus dos estilos? Resumido por VIVA el viernes 24 de octubre de 2025, aquí está la lista retrato comparación de los estilos de Hamish Daud y Keenan Pearce, dos hombres que una vez llenaron el corazón de Raisa.

1. Keenan Pearce: clásico, urbano y artístico

Keenan se caracteriza por ser una figura de estilo minimalista pero con carácter. Le gusta lucir simple pero elegante, con predominio de colores neutros como el negro, el blanco y el gris.

Como joven emprendedor activo en el mundo creativo y publicitario, Keenan suele mostrar un lado urbano y artístico en cada aparición. También suele añadir accesorios distintivos como sombreros, gafas de sol, relojes de cuero y pulseras que dan una impresión exclusiva pero no excesiva.

En varias ocasiones, Keenan luce cómodo con pantalones chinos o jeans ajustados, combinados con una camiseta lisa y una parka. Este estilo lo hace lucir genial sin excesivo esfuerzo, un reflejo de su personalidad tranquila y de mente abierta.

2. Hamish Daud: masculino, informal y lleno de espíritu aventurero

A diferencia de Keenan, Hamish Daud exuda un aura masculina y aventurera. Como presentador de programas de aventuras y buceador profesional, Hamish es conocido por su estilo informal pero elegante.

A menudo aparece con camisas vaqueras, pantalones cortos o camisetas lisas, mostrando su lado deportivo y natural. Sin embargo, cuando aparece en eventos oficiales o alfombras rojas, Hamish puede transformarse en un hombre elegante con un traje negro que muestra su verdadero lado caballero.