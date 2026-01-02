Una serie de promesas de Zohran Mamdani que están listas para cambiar la ciudad de Nueva York

Nueva YorkVIVA – Zohran Mamdani designado oficialmente como Alcalde de la ciudad de Nueva York 112 de la ciudad el jueves 1 de enero de 2026, en una ceremonia pública en el Ayuntamiento. La inauguración hizo una nueva historia, ya que Mamdani se convirtió en el primer musulmán y descendiente del sur de Asia en dirigir la ciudad más grande de Estados Unidos.

Prestó juramento con el Corán como libro sagrado de los musulmanes.

El juramento de Mamdani fue administrado por el senador estadounidense Bernie Sanders, un socialista demócrata de Vermont que ha apoyado durante mucho tiempo la agenda progresista de Mamdani.

En su primer discurso, Mamdani enfatizó su compromiso de servir a todos los neoyorquinos sin excepción.

«Te prometo que, si eres neoyorquino, soy tu alcalde. Independientemente de si estamos de acuerdo o no, te protegeré, celebraré contigo, lloraré contigo y nunca me esconderé de ti», dijo Mamdani a una audiencia de seguidores, funcionarios de la ciudad y miembros de su familia.

También enfatizó su identidad política como socialista democrático y afirmó que no sacrificaría sus principios de campaña.

«Fui elegido socialista democrático y gobernaré como socialista democrático. No abandonaré mis principios por temor a que me llamen radical», afirmó.

Mamdani volvió a destacar sus promesas de campaña, incluido el cuidado infantil universal, la congelación de los alquileres y la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos. «Trabajaremos todos los días para garantizar que ningún neoyorquino se quede sin poder cubrir sus necesidades básicas», afirmó.

«Esta no es una historia sobre una ciudad gobernada sólo por el 1%, ni tampoco es una historia sobre dos ciudades, los ricos contra los pobres», añadió.

También enfatizó su visión de Nueva York como una ciudad inclusiva y diversa, habitada por personas con diferentes orígenes culturales, idiomas y creencias.

«Los cronistas de la ciudad reflejan la diversidad de Nueva York: hablan pashto, mandarín, yiddish, incluso criollo, y practican culto en mezquitas, sinagogas, iglesias, gurdwaras, templos o no lo hacen en absoluto», dijo.

Mamdani también se refirió a la comunidad palestino-estadounidense en Bay Ridge, que, según dijo, ya no debería ser una excepción en la narrativa política del universalismo.