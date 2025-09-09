Yakarta, Viva – Kakorlantas Polri Inspector General de Policía Agus Suryonugroho recibió una amplia apreciación por sus políticas y programas al describir a la Policía Nacional. Precisión.

Se han demostrado que varios pasos estratégicos fortalecen la confianza pública, que van desde el saludo de Polantas, Pesantren Friends tráficocontrolador de vehículos encima Dimensión y sobrecargaa la escolta del flujo de bienvenida y las vacaciones de Nataru apreciadas por el presidente indonesio Prabowo Subianto como el mejor de la historia.

El inspector general Agus enfatizó su compromiso de describir el concepto de precisión policial a través de diversas políticas y programas reales que se demostró que aumentaban significativamente la confianza pública.



Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

Se han llevado a cabo una serie de iniciativas estratégicas, incluidos los saludos de Polantas que estaban presentes como un puente de comunicación entre la policía de tránsito y la comunidad, así como el programa de Amigos del Pesantreno que presentaron el enfoque educativo y los valores morales para impulsar la seguridad.

En el campo de la aplicación de la ley, la policía nacional Korlantas frontona constantemente el vehículo encima Dimensión y sobrecarga promoviendo la colaboración. Esfuerzos para Indonesia cero encima Dimensión y sobrecarga Hecho adoptando a todos los interesados, encontrando las mejores soluciones sin sacrificar los intereses de la comunidad o del mundo de los negocios.

Kakorlantas también hizo cumplir la disciplina interna con una acción firme contra los rangos que abusan de la autoridad. No solo dio instrucciones, el inspector general Agus fue directamente al campo, monitoreando y escoltando la protección del gran flujo de la comunidad, incluidas las vacaciones de Navidad y Año Nuevo (Nataru) y el regreso a casa de Lebaran.

Además, la sala de diálogo continúa abriendo con varios elementos de la comunidad, desde comunidades automotrices, taxistas de motocicletas en línea, hasta conductores de transporte de bienes y público. Esta intensa discusión se convierte en una base política más solutiva, participativa y realizada para beneficios significativos.

La apreciación también es dada por varios expertos en transporte, observadores de seguridad y académicos. Entre otros, los analistas de políticas de transporte, el principio de Tigor Nainggolan, Presidente de la Sociedad de Transporte de Indonesia, Tori Damantoro, Observador de Seguridad, Tri Tjahyono, Observador de transporte, Ki Darmaningtyas, Policy Policy Observer, Agus Pambagio, Nasky Putra Tandjung Alumni Indef School of Political Economy.

Varios observadores y académicos consideraron la política de Kakorlantas para llevar la nueva cara de Polantas. Los oficiales de tráfico son la primera cara de la policía a los ojos de la gente. Los cambios de actitud para ser amigables, saludo y educación son un símbolo de cercanía y empatía. Esto hace que las personas se sientan más valoradas y, en última instancia, fortalezcan la confianza pública.

«Todos estos pasos son parte de los esfuerzos de la Policía Nacional para acercarse a la comunidad, aumentar la confianza del público y realizar el tráfico seguro, ordenado y de seguridad», dijo Agus.