Una serie de polémicas en el caso de Patrick Kluivert que fue oficialmente despedido, ¡aquí tenéis las últimas novedades!

Jacarta – Toda la Asociación de Fútbol de Indonesia (PSSI) anunció oficialmente el fin de la cooperación con entrenador cabeza Selección Nacional de Indonesia, Patricio Kluivertel jueves (16/10). Esta decisión se tomó tras una serie de resultados negativos y duras críticas a la actuación de la selección bajo la dirección del ex astro del Barcelona.

«La Asociación Indonesia de Fútbol (PSSI) y el equipo técnico de la selección nacional de Indonesia han acordado oficialmente poner fin anticipadamente a su cooperación a través de un mecanismo de terminación mutua», escribió la declaración oficial de la PSSI.



Entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert Foto : Instagram @patrickkluivert9

Este incidente ciertamente sucedió controversia en el fútbol indonesio. Entonces, ¿qué polémicas tiene Patrick Kluivert? Siguiendo el resumen de VIVA del viernes 17 de octubre de 2025, hay una serie de controversias en el caso de Patrick Kluivert, quien fue oficialmente despedido, ¡eche un vistazo a las últimas noticias!

1. Un comienzo esperanzador que termina en decepción

Kluivert fue nombrado entrenador de la selección nacional de Indonesia en enero de 2025 con un contrato hasta 2027. Tiene una gran reputación como ex jugador europeo de primer nivel y experiencia entrenando a varios clubes y a la selección juvenil holandesa.

Al principio, el público tenía grandes esperanzas puestas en el técnico de 49 años. Se le considera capaz de aportar nuevos matices a la estrategia y la mentalidad de los jugadores. Sin embargo, el viaje de Kluivert no transcurrió sin problemas. De los 8 partidos oficiales disputados por Indonesia bajo su dirección, la escuadra de Garuda sólo pudo conseguir 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas.

2. Una serie de errores garrafales que están en el punto de mira

El desempeño de Kluivert comenzó a ser cuestionado desde que la Selección de Indonesia apareció en la cuarta ronda de las Eliminatorias para el Mundial 2026 en la Zona Asiática. Las derrotas consecutivas ante Irak (0-1) y Arabia Saudita (2-3) hicieron que a Indonesia le resultara cada vez más difícil clasificarse.

Los medios nacionales destacaron varios errores fatales que resultaron en duras evaluaciones del público y del PSSI interno:

Kluivert cambia a menudo el esquema de juego del 3-4-3 al 4-2-3-1 sin motivo aparente. Este cambio repentino dificultó la adaptación de los jugadores en el campo.

En el partido contra Arabia Saudita, Indonesia fue considerada demasiado abierta y no logró mantener la disciplina atrás. Los goles del rival se produjeron por negligencia y falta de comunicación entre los defensores.

No sólo eso, Kluivert también fue criticado por no interpretar el carácter del juego del oponente y las condiciones del campo. Algunos analistas lo consideran demasiado rígido a la hora de implementar tácticas de estilo europeo, que no son adecuadas para los jugadores del sudeste asiático.