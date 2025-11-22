Una serie de ‘pecados’ de miembros del KKB que perpetraron el asesinato de trabajadores de la salud que han sido arrestados

PapuasiaVIVA – El Grupo de Trabajo de Operaciones de Paz de Cartenz, junto con la policía de Keerom, lograron arrestar a miembros del grupo criminal armado (KKB) Kodap XV Ngalum Kupel, llamado Maam Taplo en el área de Arso Swakarsa, Keerom Regency el sábado 22 de noviembre de 2025.

El jefe de operaciones de paz de Cartenz, general de brigada Faizal Ramadhani, explicó que Maam Taplo estaba en la lista de personas buscadas (DPO) debido a sus brutales acciones contra los trabajadores de la salud (nakes) en Kiwirok el 13 de septiembre de 2021.

“Este arresto es un paso importante para hacer cumplir la ley y brindar justicia a las víctimas. Autor con un historial violencia «Así, debemos ser responsables de todas nuestras acciones», afirmó el general de brigada Faizal Ramadhani en su declaración el sábado 22 de noviembre de 2025.

El general de brigada Faizal explicó que la detención se inició cuando el equipo investigaba el paradero del autor. Luego, dijo, el equipo logró detener al perpetrador, Maam Taplo, en Arso Swakarsa, Keerom Regency, sin resistencia.

De los resultados de la investigación inicial, se sabe que el perpetrador abandonó Kiwirok hacia Jayapura en agosto de 2025 con el pretexto de buscar tratamiento en el Hospital Vanimo, Papua Nueva Guinea, utilizando una carta de derivación del Centro de Salud de Kiwirok porque experimentó hinchazón en el estómago.

Después de ser arrestada, la autora, Maam Taplo, fue llevada inmediatamente a la Policía Regional de Papúa para ser sometida a un examen más detenido por la Dirección General de Investigación Criminal.



Maam Taplo arrestada por el grupo de trabajo de paz Cartenz

Mientras tanto, el jefe adjunto de operaciones, Kombes Adarma Sinaga, enfatizó que la operación continuará persiguiendo a otros miembros del KKB.

«Continuamos monitoreando los movimientos de la red KKB y garantizando que se mantenga la seguridad pública. La aplicación de la ley contra los perpetradores de violencia se llevará a cabo sin compromisos», dijo.

La siguiente es una serie de antecedentes penales de Maam Taplo antes de que finalmente fuera capturada:

1. Asesinato y graves abusos contra trabajadores sanitarios en Kiwirok. La víctima que murió, Gabriella Meilani, sufrió puñaladas en la cabeza, el cuello y una puñalada en el estómago.

10 personas resultaron heridas, a saber, el Dr. Restu Banyaki (fractura del brazo derecho), Siti Khotijah, Martinus Deni Satya, Lukas Luji (contusiones), Emanuel Abi (herida de flecha en la axila), Patra (contusiones),

A continuación, Katrianti Tandiala (heridas de arma blanca en genitales y muslo derecho, contusiones en la cara), Christina Sampe Tonapa (heridas de arma blanca en todo el cuerpo), Marcelinus Ola Atanila (contusiones) y Gerald Sokoy.