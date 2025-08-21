Una serie de monedas compactas de Crypto Utam se desplomaron, ¿hay una oportunidad de inversión a largo plazo?

Yakarta, Viva – Varios activos cripto- Utama experimentó presión sobre el comercio el martes por la mañana, 20 de agosto de 2025. BitcoinEthereum, hasta que se monitoree Dogecoin en la zona roja.

Basado en los datos de CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) se desplomó 6.54 por ciento hasta el jueves 21 de agosto de 2025 con 14.20 WIB. Mientras que en las últimas 24 horas se controló un 0.13 por ciento, por lo que el precio de BTC tocó el nivel a US $ 113,629.

Ethereum (ETH) también sigue la tendencia de debilitamiento, que se desplomó 0.18 por ciento en una semana a US $ 4,280. Cardano (ADA) registró una caída de 12.85 por ciento a US $ 0.871.

Luego, Solana (SOL) perdió 9.38 por ciento en una semana a US $ 186. La corrección también fue experimentada por monedas de XRP de 10.67 por ciento a US $ 2.90 y DogeCoin (DoGe) debilitó un 10.01 por ciento al precio de US $ 0.22.

En general, la capitalización del mercado global de criptografía cayó a US $ 3.8 billones. El índice de sentimientos del mercado criptográfico (Crypto Fear and Greed Index) se registró en el nivel 53, mostrando una condición neutral con la tendencia de alerta.

vicepresidente IndoDax, Antony Kusuma, evalúa la corrección del mercado es una respuesta normal de los inversores a la incertidumbre global. La presión actual de los precios refleja la actitud de los inversores que ocupan el puesto mientras esperan la claridad del Banco Central de los Estados Unidos (EE. UU.).

«El mercado criptográfico a menudo se mueve más rápido al responder a las señales de política macroeconómica que otros instrumentos», explicó Antony en una declaración escrita, citada el jueves 21 de agosto de 2025.

En términos de cadena, existe un movimiento significativo de ballenas e instituciones. Los datos muestran que hasta 12,000 BTC se envían a la bolsa de valores, indicaciones de acción de obtención de ganancias por parte de los grandes titulares.

Sin embargo, la acumulación todavía ocurre en el lado del Tesoro. Metaplanet agregó 775 monedas de bitcoin por valor de alrededor de US $ 93 millones y Microstrategy compró una moneda adicional de 430 BTC.

Esta combinación muestra una dinámica de mercado compleja. Si el depósito de ballenas continúa aumentando, puede aparecer el potencial para el pánico de los inversores minoristas. Por el contrario, la acumulación de empresas públicas es un factor de apoyo largoAunque los efectos a corto plazo son limitados.

Antony agregó, un gran depósito al intercambio de la ballena a menudo desencadenaba una volatilidad a corto plazo. Advirtió, si la tendencia de corrección continúa, alentará a los inversores minoristas a tomar una acción de venta.

«La acumulación llevada a cabo por la institución en realidad muestra la creencia más fuerte en el valor de Bitcoin a largo plazo. Diferencias en el comportamiento entre los comerciantes a corto plazo y las estrategias del Tesoro a largo plazo que hacen que la dinámica del mercado de Bitcoin sea única», continuó Antonio.

Antony agregó que aunque la compra de la institución dio una base a largo plazo. Uno de los impactos en los precios no necesariamente se siente directamente en comparación con la presión de la venta de la ballena.

«En la actualidad, el mercado está en el punto de equilibrio entre la acción de acción y las estrategias de acumulación institucional. Los inversores deben tener cuidado a corto plazo, pero aún así ver la existencia de una estructura de apoyo formada a largo plazo», dijo.

Además, la presión de los precios en este tiempo también está influenciada por factores externos. El sentimiento del mercado se debilitó antes del discurso del Presidente de la Fed Jerome Powell, quien se esperaba que indique la dirección de la política monetaria de los Estados Unidos.

Otro sentimiento provino del regulador financiero de Corea del Sur que ordenó al intercambio de criptográfico local para detener los servicios de préstamos criptográficos. Esta política repentina se suma a la ansiedad de los inversores relacionados con la estabilidad del mercado regional.

Además, Antony enfatizó que la condición actual puede ser un impulso para los inversores a largo plazo. En el ciclo del mercado de la criptografía, la fase de disminución es el espacio para que los inversores se acumulen gradualmente.

«Estrategias como el promedio de costo en dólares pueden ayudar a lidiar con una alta volatilidad», dijo.

Según él, el debilitamiento de Altcoin como ETH, existencia o suela es parte del patrón de rotación del mercado. Dijo que los inversores tienden a desviar la liquidez a los activos que se consideran más seguros cuando aumenta la volatilidad.

«Este patrón no significa que Altcoin pierda potencial, sino un reflejo de una actitud conservadora temporal», agregó Antony.

En medio de la presión de los precios, Antony recordó la importancia de la disciplina de gestión de riesgos. Solicitó que los inversores no solo vieran el potencial de las ganancias, sino que también tengan estrategias de mitigación de riesgos, como la diversificación de la cartera, la detención del stop-loss y la determinación del objetivo. inversión claro.

Históricamente, Antony destacó la alta volatilidad criptográfica en realidad abre espacio para la innovación. Inversores que pueden ver oportunidad Detrás de la volatilidad estará mejor preparado para enfrentar cambios en el próximo ciclo.

«Cada fase de corrección generalmente es seguida por el nacimiento de nuevas tendencias», concluyó.