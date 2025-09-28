Una serie de modificaciones que hacen que el auto sea lento

Viva Automotive – Modificación móvil Se ha convertido en un hábito de muchas personas hacer que los vehículos se vean diferentes y más poderosos. Desde accesorios de luz hasta grandes cambios, todo hecho para estilo y rendimiento.

Leer también: Pajero está listo para levantarse, esta es la fuga de Mitsubishi



Sin embargo, no todas las modificaciones dan resultados que son los esperados. Citado de Slashgear, domingo 28 de septiembre de 2025, hay algunos cambios populares que en realidad pueden hacer que el automóvil pierda su velocidad máxima en la carretera.

Por ejemplo, el uso de un kit de ascensor en un SUV o camión hace una hermosa y lista para arrasar el terreno todoterreno. Sin embargo, esta modificación agrega resistencia al viento y reduce significativamente la velocidad máxima del vehículo.

Leer también: Marcas de autos estadounidenses que ahora viven recuerdos



Además, elevar la altura del automóvil también cambia el centro de gravedad para que el manejo en la carretera sea menos estable. Como resultado, el automóvil puede sentirse más balanceándose cuando se conduce a alta velocidad.



Mercedes Benz S500 se transformó en un automóvil todoterreno.

Leer también: El nuevo auto eléctrico Mitsubishi está listo para ser vendido, por lo que Ioniq 5 competidores



Los neumáticos grandes también son a menudo una opción porque se ve más machista y proporciona tracción adicional. Desafortunadamente, el peso adicional y las superficies de neumáticos más anchas en realidad crean arrastre y reducen la velocidad.

No solo eso, las llantas grandes también tienen un efecto similar. Se ve lujoso, pero las llantas más pesadas hacen que la aceleración lenta, las caídas de velocidad máxima y el consumo de combustible aumenten.

Los spoilers y las alas traseras a menudo se instalan para el estilo de las carreras. De hecho, si no se diseña cuidadosamente, este accesorio agrega resistencia al aire y hace que el automóvil pierda energía a alta velocidad.

Del mismo modo con el kit de cuerpo ancho que ahora es popular. Si la calidad es pobre, el efecto de arrastre puede aumentar hasta un 30 por ciento, lo que hace que el automóvil sea más lento en la carretera recta.

Las modificaciones de las rejillas de techo y las cajas de techo son prácticas para aumentar el espacio de los productos. Sin embargo, las adiciones al techo del automóvil interferirán con la aerodinámica, agregarán arrastre y reducirán la velocidad máxima.

En conclusión, no todas las modificaciones tienen un impacto positivo en el rendimiento. Si desea que el automóvil continúe rápido, evite estos cambios que realmente se estancen el automóvil.