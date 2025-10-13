Una serie de hechos sobre lo que le sucedió a la selección de Indonesia contra Irak en las eliminatorias para el Mundial 2026, ¡muchos internautas criticaron!

VIVA – Selección Nacional de Indonesia nuevamente tuvo que sufrir una amarga derrota tras caer 0-1 ante Irak en el partido de clasificación copa del mundo 2026 Zona Asia, domingo 12 de octubre de 2025.

El partido, que se celebró en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, Arabia Saudita, fue crucial para que el equipo de Garuda mantuviera sus esperanzas de clasificarse para la siguiente ronda.



El momento en que el árbitro rechazó la mano amiga de Jay Idzes después del partido entre la selección de Indonesia e Irak

Esta derrota fue el segundo resultado negativo consecutivo para el equipo de Patrick Kluivert, después de haber perdido anteriormente por 2-3 ante Arabia Saudita. Estos resultados colocaron a Indonesia al final de la clasificación del grupo, al tiempo que frustraron sus sueños de aparecer en la Copa del Mundo de 2026.

Resumido por VIVA el lunes 13 de octubre de 2025, aquí hay una serie de datos sobre lo sucedido con la selección de Indonesia contra Irak en las eliminatorias para el Mundial 2026, uno de los cuales recibió muchas críticas. internauta!

1. Continúa el pobre historial de Indonesia contra Irak

Desde la década de 2000, Indonesia nunca ha logrado una victoria sobre Irak en un partido oficial. Esta derrota amplía el historial negativo de Garuda contra los Leones mesopotámicos, que ahora son superiores en todos los encuentros recientes.

2. Estadísticas equilibradas, pero resultados diferentes

Según los datos del partido, el control del balón de Indonesia alcanzó el 56 por ciento, mientras que el de Irak tenía el 44 por ciento. Sin embargo, la eficacia es el diferenciador. Irak pudo aprovechar algunas oportunidades para marcar goles, mientras que Indonesia no.

3. Irak utiliza muchas tácticas dilatorias

Al llegar los minutos finales, el partido se llenó de dramatismo. un número de jugador Irak parece caer a menudo para ganar tiempo. Esto despertó las emociones de los jugadores indonesios que intentaban igualar el marcador.

4. Tarjeta roja y fuerte protesta



Duelo entre selecciones Indonesia vs Irak Foto : Instagram @timnasindonesia

Después del partido, hubo un pequeño revuelo entre los jugadores de los dos equipos. Varios jugadores indonesios recibieron tarjetas rojas debido a las excesivas protestas contra la decisión del árbitro chino Ma Ning, considerado menos firme a la hora de reprimir el juego duro de Irak.

5. Muchas críticas de los internautas en las redes sociales.

Después de que terminó el partido, las redes sociales se llenaron de varias reacciones fuertes de los internautas indonesios. Muchos expresaron su decepción con el desempeño y las decisiones tácticas de la Selección Nacional entrenador Patricio Kluivert.

«La selección de Indonesia no logró clasificarse para el mundial de 2026. Hay mucho que mejorar. En cuanto a la calidad de los entrenadores, muchos se sintieron muy decepcionados cuando Indonesia no logró clasificarse». escribió el comentario de un internauta en una publicación sobre el equipo nacional de Indonesia contra Irak.