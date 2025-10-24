Una serie de coches Honda legendarios de los años 80, algunos de los cuales todavía hoy son buscados por los coleccionistas.

VIVA – La década de 1980 fue una época dorada para honda Compañía de motores. En esta década, el fabricante japonés no sólo ha logrado expandir el mercado global, sino que también ha dado origen a una serie de móvil legendario que combina diseño futurista, actuar alta y típica eficiencia japonesa.

un número de modelo que nació en esta época y sigue siendo un ícono automotriz clásico hoy en día, buscado por muchas personas coleccionista por su valor histórico y carácter único. VIVA resumido de SlashGear Viernes 24 de octubre de 2025, aquí hay una lista de los autos Honda más geniales de la década de 1980.

1. Honda CR-X

Lanzado por primera vez en 1983, el Honda CR-X o también conocido como “Civic Renaissance Experimental” es uno de los autos deportivos ligeros más influyentes de Honda.

Basado en la plataforma del Honda Civic, el CR-X se presenta como un hatchback de dos puertas con un elegante diseño aerodinámico y un peso muy ligero de sólo unos 800 kilogramos. Esta combinación hace que el automóvil se sienta ágil y eficiente en el consumo de combustible, sin dejar de ser divertido de conducir.

La variante más alta del CR-X Si está equipada con un motor DOHC de 1,6 litros con alrededor de 130 caballos de fuerza, algo bastante impresionante para un coche pequeño de su época. Hasta ahora, el CR-X sigue siendo el favorito de los fanáticos de las modificaciones y las carreras callejeras debido a su apariencia icónica y su rendimiento fácil de optimizar.

2. Honda City Turbo II

El Honda City Turbo II, que se lanzó al mercado en 1982, es un ejemplo perfecto de cómo Honda fue capaz de crear un coche pequeño con un rendimiento extraordinario. Este coche es una versión de altas prestaciones del Honda City estándar, resultado de los experimentos de Soichiro Honda y Hirotoshi Honda (fundador de Mugen Motorsports).

El City Turbo II estaba equipado con un motor turboalimentado de 1,2 litros que desarrollaba alrededor de 110 caballos de fuerza, bastante potente para un coche urbano de su época. De hecho, Honda añadió un toque interesante al incluir un scooter plegable Motocompo en el maletero trasero del concepto único y futurista de «coche y moto en un solo paquete» de los años 80.

Este modelo es conocido como uno de los autos «divertidos de conducir» más atractivos de Honda y ahora es un objeto de colección poco común entre los fanáticos del JDM (mercado interno japonés).