Una serie de casos de corrupción en el año Prabowo-Gibran, se pidió a todos los ministros que utilizaran Maung

VIVA – Varios artículos en el canal VIVA News con temas interesantes se encuentran entre los más populares durante todo el martes 21 de octubre de 2025. Uno de ellos está relacionado con contenido de chat inapropiado escrito Calista Amore Manurung relacionado con el caso de la muerte de un estudiante Universidad Udayana, Premio Timoteo.

A causa de este chat, Calista recibió muchas críticas y comentarios negativos por parte de usuarios de las redes sociales. Debido a los muchos insultos que recibió, finalmente apareció Calista para disculparse.

Otro artículo muy popular destaca una serie de casos de corrupción fenomenales descubiertos durante el año de administración del presidente. Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka.

Para más detalles, aquí hay una lista de los artículos más populares del canal VIVA News que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. Este es el contenido completo del chat de la candidata a doctora de FK Unud, Calista Amore Manurung, sospechosa de intimidar a Timothy Anugerah.

Calista Amore Manurung Foto : Instagram exterminador.kehaluan.reall

El nombre Calista Amore Manurung está siendo ampliamente discutido tras la muerte de Timothy Anugerah. Este estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Udayana fue duramente criticado luego de que el chat que entregó en el grupo de WhatsApp se volviera viral en las redes sociales.

2. Policía: Es poco probable que el estudiante de Unud, Timothy Anugerah, muriera porque resbaló, 3 testigos lo vieron sentado antes de caer.

Estudiante de Unud, Timothy Anugerah Saputra

La policía dijo que era poco probable que el estudiante de Bali de la Universidad Udayana (Unud), Timothy Anugerah Saputra (22), muriera como resultado de un resbalón desde el cuarto piso del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FISIP), campus Sudirman, Denpasar.

3. Serie de casos de corrupción fenomenales desmantelados un año de administración de Prabowo, atrapan a Nadiem Makarim con Ebenezer

Viceministro de Recursos Humanos, Immanuel Ebenezer (Noel), sospechoso en el caso de extorsión de la certificación K3 Foto : tvOnenews/Julio Trisaputra

El presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka han cumplido un año de gobierno de la República de Indonesia. Durante ese período, se registró que la Fiscalía General (Kejagung) y la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) manejaron 43 casos de corrupción, con pérdidas estatales potenciales de hasta 320,4 billones de rupias.

4. Los chistes de Prabowo piden a todos los ministros que utilicen Maung: utilicen otros coches sólo en días festivos

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, bromeó con todos los rangos de ministros en la sesión plenaria del gabinete que se celebró coincidiendo con el primer año de gobierno en el Palacio de Estado, el lunes 20 de octubre de 2025. Bromeó diciendo que sus ministros tenían que utilizar El auto de Maung. de fabricación nacional, en un futuro próximo.