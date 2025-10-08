¡Una serie de características de motocicletas modernas que son útiles en la vida cotidiana!

VIVA – Mundo de la bicicleta motor continúa creciendo rápidamente. En el pasado, las motos eran sólo un medio de transporte, ahora las motos están equipadas con mucha tecnología inteligente que hace que viajar sea más cómodo, seguro y agradable.

De hecho, varios característica que antes sólo existía en los coches de lujo, ahora se puede encontrar en las motos normales y corrientes. VIVA resumido de SlashGear Miércoles 8 de octubre de 2025, ¡consulte las 13 funciones modernas más útiles de las motocicletas actuales que necesita conocer!

Sensor ABS en el disco delantero de la moto

1. Sensor de presión de neumáticos (TPMS)

Esta función le ayuda a saber si la presión de los neumáticos es baja. Cuando la presión disminuye, sistema Dará un aviso en la pantalla de la moto. Un neumático pinchado puede desperdiciar combustible y ser peligroso al conducir.

2. Control de tracción (Control de tracción)

Esta característica evita que las ruedas traseras patinen cuando acelera demasiado rápido, especialmente en carreteras resbaladizas. El sistema reducirá automáticamente la potencia del motor para que la moto se mantenga estable.

3. Modos de conducción

Ahora muchas motos tienen diferentes modos como Rain, Sport o Urban. Puede elegir el modo según las condiciones de la carretera. Por ejemplo, el Modo Lluvia es para lluvia para que la moto no resbale fácilmente.

4. Frenos vinculados automáticos (sistema de frenado vinculado)

Si tira del freno delantero, este sistema aplica automáticamente presión al freno trasero. El objetivo es conseguir que la frenada sea más equilibrada y la moto no se desvíe.

5. Conectividad Bluetooth



Novedades en BMW Motorrad.

Las motos actuales se pueden conectar a teléfonos móviles mediante Bluetooth. Podrás ver la navegación, escuchar música o recibir llamadas sin necesidad de tocar tu teléfono celular. Muy práctico, ¿verdad?

6. Puños y asientos cálidos (puños y asiento calefactables)

Esta función es adecuada para aquellos que viajan con frecuencia por zonas frías. El asa y el asiento pueden calentarse automáticamente para mantenerse cómodo mientras viaja.

7. Llave sin llave (Sistema Keyless)

Con solo guardar un pequeño mando a distancia, podrás arrancar la moto sin tener que girar la llave. Este sistema además de ser más práctico también es más seguro porque la moto se bloqueará automáticamente si te alejas.

8. Control de crucero (control de crucero adaptativo)

Esta característica permite a la moto mantener la velocidad automática y ajustarla al vehículo que circula delante. Normalmente sólo está disponible en motos grandes como la Ducati Multistrada V4.