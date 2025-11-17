Una serie de beneficios para la salud de Zumba, una forma divertida de mantener tu cuerpo en forma

Manado, EN VIVO – Zumba en una forma deporte que es cada vez más popular porque combina movimientos de baile, ejercicios cardiovasculares y música rítmica rápida. Esta actividad no sólo es divertida, sino que también se ha demostrado que proporciona muchos beneficios para la salud. ¿Cualquier cosa?

Algunos de los principales beneficios de Zumba que se pueden sentir si se practica con regularidad incluyen:

Mejora la salud del corazón, porque el movimiento incluye ejercicio aeróbico de intensidad moderada a alta.

Quema calorías de manera efectiva, ayudando así a perder peso.

Entrena la flexibilidad y la coordinación corporal, apto para distintas edades.

Reduce el estrés y mejora el estado de ánimo a través del movimiento y la música enérgica.

Aumenta la resistencia si se hace de manera constante.

Con beneficios integrales, Zumba es una opción de ejercicio inclusiva porque es fácil para principiantes y aquellos que están acostumbrados a hacer ejercicio.

Destacando los beneficios de este deporte, Holywings Peduli volvió a realizar la actividad Zumba Healthy Gymnastics que tuvo lugar en Dragon Manado el sábado 16 de noviembre de 2025. La actividad que comenzó a las 07.00 horas WITA atrajo la participación de residentes de South Wenang y sus alrededores.

Guiados por un instructor profesional, los participantes comienzan la actividad con un calentamiento antes de realizar movimientos dinámicos de zumba. La música enérgica hace que la sesión sea relajada y agradable, para que todos los participantes puedan participar sin cargas.

La implementación de esta actividad coincide con la conmemoración del Día Nacional de la Salud (HKN), que cae cada 12 de noviembre. El tema de HKN 2025, «Generación Saludable, Gran Futuro», enfatiza la importancia de un estilo de vida activo para construir una generación sana y productiva.

Andrew Susanto, presidente comisionado del Grupo Holywings y presidente del programa de RSE de Holywings Cares, dijo que esta actividad estaba abierta a todos los grupos sin restricciones de edad o condición física.

«A través de Zumba Gimnasia Saludable, queremos abrir un espacio para que todos, cualquiera que sea su edad, condición física y condición física, puedan moverse y sentir que mantener la salud puede ser fácil y divertido. Especialmente en un mes dedicado a la salud nacional como este noviembre, nuestro impulso es ‘moverse juntos, estar sanos juntos'», dijo Andrew en su declaración, citada. VIVA.

Con diversos beneficios para la salud, Zumba es un deporte ideal para practicar con regularidad. A través de esta actividad, no solo se invita a la comunidad a participar en el movimiento, sino también a construir hábitos de vida saludables y sostenibles de acuerdo con el espíritu del Día Nacional de la Salud.