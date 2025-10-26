Una semana antes de morir, la madre de Timothy Anugerah recibió esta premonición

Jacarta – Sharon, madre Premio Timoteo reveló un sentimiento diferente exactamente una semana antes de la partida de su único hijo. Una de las premoniciones de las que sólo se dio cuenta después de que Timoteo se fue el 15 de octubre estaba relacionada con la oración que hacía habitualmente todas las mañanas.

«Después del incidente con Timmy (el apodo del difunto), sólo una semana antes descubrí que algo extraño había sucedido. Estaba orando para que una energía muy grande como una cascada viniera sobre mí y oré por un mar de 200 mil personas», recordó Sharon citada en el programa de YouTube de Denny Sumargo.

Sharon reveló además en ese momento que se sentía impulsado a orar por cientos de miles de personas. Sharon incluso admitió que no podía hacer nada más que orar en ese momento.

«Así que durante una semana no pude comer, no pude trabajar, no pude hacer nada, sólo pude arrodillarme y orar por las almas. Así que esto estaba entre mi cuerpo, entre la mitad de él perdido, no sabía qué podía hacer, orando por las almas. Esa una semana. Había un gran océano lleno de gente, vi que eran 200 mil, había un número de 200 mil», recordó Sharon.

Sharon admitió que este momento fue como si Dios la estuviera preparando para ser más dura y fuerte. Sin embargo, en ese momento no pensó que esta premonición indicaba que perdería a su único hijo.

«Cuando lo vi, vi que estaba orando por 200 mil personas y era muy fuerte. Me senté derecho, no pude evitar sentir que seguía orando. Una semana antes, porque mi siervo oró por mí, esto era algo que Dios había preparado para un avivamiento. Pero no pensé que nada de eso tuviera que ver con Timmy. Entonces duró una semana porque hasta el lunes yo estaba así y esos días Timmy se despedía de la biblioteca y quería ir al café. a trabajar en su tesis», dijo recordando.

Hasta el lunes o dos días antes del incidente, Timothy Anugerah se cayó del cuarto piso del edificio de su campus. Sharon le había pedido a Timothy que se comunicara con su pastor para hablar sobre la experiencia de Sharon.