Una pura colaboración entre diseño, arte y actuación

BaliVIVA – Los amantes de la moda y el estilo de vida están invitados a disfrutar de un ambiente más juguetón en una fiesta de jardín con matices tropicales, titulada Summer Soiree Bali.

Leer también: TV Hotel TV en Bali, los caucásicos estadounidenses exigieron 7 meses



Ubicado en el Renaissance Bali Nusa Dua Resort, el evento iniciado por M Style se convirtió en una buena colaboración entre diseño, arte de performance y estilo de vida contemporáneo. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

El complejo, inspirado en el magnífico baile de Barong, también se convirtió en el fondo perfecto para las celebraciones de verano que eran ricas en color y expresión.

Leer también: Munggu, una nueva joya en la isla de mil templos



Colaboración Diseñador y marca en espíritu de verano

Summer Soiree Bali presenta una serie de colaboración exclusiva entre diseñadores locales y marcas globales, llevando el espíritu del verano al escenario en forma de obras auténticas:

Leer también: Así es como LBS Steel Korlap es el 80 aniversario de la República de Indonesia en Bali



Neliyo colaboró con la Havstation a través de la colección de «The Love Play Edit» que expresó la confianza y la alegría de las mujeres. Mientras que el funcionario de Debz levantó el tema «La belleza de Bali» en la colección de ropa de resort Tropical que combina motivos tradicionales con un toque moderno.

Por otro lado, está el estilo de vida de Linett que celebra el encanto de verano a través de la colección del tema «La esencia del verano, tejida en tela» que es conmovedora y elegante. No menos genial, hay Ticket to the Moon, una marca local mundial, presente en un espectáculo especial con productos al aire libre brillantes que reflejan el espíritu de «orgullosamente indonesio, amado a nivel mundial».

La sesión de conocimiento del producto abre una serie de eventos antes de continuar desfile de modas que celebra el coraje para expresar. Cuando se pone el sol, la atmósfera cambia mágica con la música de los DJs favoritos de Bali en una fiesta después del estilo de energía.

Innovación y exploración del estilo de vida

No solo una cuestión de moda, Summer Soiree Bali también es un lugar para la innovación en el mundo de la belleza y el estilo de vida activo.

Ticket to the Moon abre una cabina exclusiva que presenta sus productos al aire libre: Moncons de exploración, sostenibilidad y entusiasmo por la vida activa que ahora es admirada por el mundo.

Natasha Skin Clinic introduce micro caviar de aceite, innovación de encapsulación para el cuidado de la piel más saludable y más joven. A través de sesiones interactivas, los huéspedes pueden sentirse directamente sofisticados tecnología de cuidado de la piel.

Mientras tanto, el sonrojo celestial que refresca la tarde los invitados con sesiones que saben nuevas variantes de yogurt griego y Yogyakarta que tienen una alta proteína y bajas en azúcar. Cerrado con una celebración de beber juntos, esta sesión dejó una unión ligera y agradable.

Celebrar estilo, alma y verano

A través de Summer Soiree Bali, M Style enfatizó su posición como curador de experiencias de estilo de vida que combinan arte, moda y comunidad en una celebración elegante que permanece relajada y con los pies en la tierra.

«La velada de verano Bali es una celebración cuando la elegancia se encuentra con alegría. Es nuestra forma de abrazar la energía alegre, la creatividad y la expresión colorida.sin dejar un toque premium que siempre es el sello distintivo del estilo M. Después de Fusion Fashion Bali, esta es una nueva ronda que es más juguetona, pero permanece llena de espíritu de celebración «, dijo Muthia Ruskandar, CEO de M Style, en su declaración, citada el domingo 10 de agosto de 2025.