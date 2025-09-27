Una película que podría gobernar la conversación

No hay una sola forma de medir cuando una película entra en el torrente sanguíneo cultural, quiero decir, cuando lo hace tan poderosamente como una foto de heroína. Pero cuando sucede, puedes sentirlo. Solía ​​suceder mucho, pero es más raro en el mundo en el que vivimos hoy, lo cual está inundado de un universo de contenido, la mayor parte se astilla en silos separados. La frase «cultura de masas» solía ser sinónimo de «exitosa televisión» o «película de gran éxito», pero incluso esas cosas no son las fuerzas dominantes, de todos los ojos en estas y que atacaban la atención colectiva que alguna vez fueron. Todo lo cual hace Paul Thomas Anderson‘s «Una batalla tras otra«Un gran retroceso, la película demasiado rara que tiene la oportunidad de dominar la conversación cultural.

Seamos claros acerca de por qué podría suceder. «One Battle After Otro» es una película que se conecta con el momento en que estamos en nada que hayas visto, y en el momento en que estamos en es como nada que has visto. A medida que Estados Unidos es empujado, día a día, cada vez más cerca de la autocracia, esa es una situación que debería estar poniendo a todos en el país nervioso. Sin embargo, es parte de la naturaleza de la autocracia narcotizar a las personas en entumecimiento, ilusión, miedo y una especie de apatía autoperpetuante. Y eso es lo que parece estar sucediendo en Estados Unidos en este momento. Gavin Newsom no debería ser el sólo uno diciendo que estamos en peligro de no tener elecciones reales en 2028; Toneladas de personas (líderes, ciudadanos, periodistas) deberían decirlo. Pero muchos de nosotros estamos atrapados en una zona a medio camino entre resistencia y desesperación, y ese es el estado de ánimo en el que «una batalla tras otra» aprovecha.

Está ambientado en una América del estado policial que parece y se siente como si Estados Unidos podría convertirse en unos años. Y lo extraño de la película no es solo la calidad profética de su entorno autoritario. (No, esto no es «los Juegos del Hambre»). Es la forma en que «una batalla tras otra» nos pide, durante dos horas y 41 minutos, que vivamos dentro de la cueva de nuestra ansiedad e indignación, nuestra pasividad y rebelión; Es la forma en que la película provoca choques de reconocimiento y una especie de catarsis de chupada. Es una película que funciona como un espejo elevado.

Basado en sus críticas extasias, la intensidad fuera de la puerta de sus premios Buzz, el hecho de que la sólida actuación de taquilla de la película este fin de semana indica que las personas eligieron escuchar a los críticos (algo que ocurre todos los días), y el ambiente general de la excitación sobre la película que ha sido una de las redes sociales, pero creo que «una batalla» tiene la sensación de que no tiene una sensación rara por una rara de la película, sino que se convierte en una película que se ve raramente en la que se vuelve un éxito de la película. provoca mil conversaciones y crea su propio campo de energía. Incluso las películas exitosas ya no hacen eso, y muchas de las películas que el campeón de los críticos tiende a provocar una conversación en un burbuja. Creo que eso es lo que sucedió el año pasado con «Anora» y «The Brutalist», y tal vez este año con «Materialistas», una buena comedia romántica que establece las clases de charla en ambas costas que hablan sobre el lugar donde el romance cumple con el precio de los bienes raíces.

«Una batalla tras otra», por otro lado, es un thriller político de tornillo de tornillo tremendamente entretenido, increíblemente impredecible que, en algún nivel, te obliga a enfrentar …el destino de nuestro maldito país. Te hace preguntar: ¿Qué le pasa a Estados Unidos? ¿A dónde va todo esto? ¿Resultará ser tan amenazante como la película lo haga parecer? Eso, en cierto modo, es una pregunta tan aterradora como cualquier cosa en «Jaws» y «One Battle After Otro» podría ser la película rara que electrifica al público porque se conecta directamente con lo que está sucediendo en sus vidas.

Para pensar en una película que llegó al Jackpot de Zeitgeist como lo hace este, es posible que tenga que volver a «Wall Street», el drama de finanzas de Oliver Stone que tuvo la suerte de abrir solo siete semanas después del accidente de mercado de 1987. Es como si esa película hubiera sido diseñado como terapia de resaca de canal de titulares para la década de la codicia. Antes de eso, «todos los hombres del presidente», aunque salió dos años después de que Richard Nixon renunció a la presidencia, fue lo suficientemente cerca a tiempo para el escándalo de Watergate para actuar como un referéndum nacional sobre lo que el país había pasado, cómo conmocionó nuestros valores y de alguna manera los remodeló.

En ese puntaje, «una batalla después de otro» casi parece estar abriendo a la derecha exacta semana. La saga Jimmy Kimmel, que demostró ser una gran victoria para la libertad de expresión, fue un punto de inflexión. Entonces, al parecer, es la acusación de James Comey. (Solo podemos esperar que uno termine tan triunfante como Kimmel). Estos eventos sísmicos simplemente alimentan la urgencia de la película. En la escala de pura relevancia, «One Battle After Otro» es un 10 de cada 10, pero según lo organizado por Anderson, trabajando en la cima de sus poderes, también es el tipo de película galvánica y envolvente que imprime sus temas en su espacio de cabeza. Desea pensar en ello, hablar de ello, debatirlo.

Aquí hay una predicción que suena contradictoria, pero lo mantendré: creo que un segmento sólido de la audiencia para esta película vendrá de la derecha. La demostración del estado rojo ha tendido a rechazar películas como «Guerra Civil», que considera que agitaba la izquierda liberal, pero sospecho que hay algo en la gran visión de «una batalla tras otra» que podría resultar exclusivamente acogedora. (No está de más tener Leonardo DiCaprio dando su actuación más inspirada y identificable en años). La película representa una banda subterránea de guerrillas revolucionarias, pero en lugar de sostenerlos como héroes brillantes, los retrata en tonos grises, destacando su ingenuidad y egoísmo. Y Sean PennLa representación del déspota del ejército Coronel Lockjaw es una sátira de maneras militares de control de control salpicada de la humanidad. Creo que la gente de la derecha irá a ver «una batalla tras otra» por la mejor razón: sentirán curiosidad al respecto. Y tal vez, de la manera que reconocerán o no, podría terminar hablando con ellos. En un mundo donde Ted Cruz podría tomar una posición contra el presidente Trump durante la saga Jimmy Kimmel, creo que el mensaje es: muchas cosas no están puestas en piedra.

Estoy emocionado de ver una gran película que se enfrenta audazmente a nuestra incipiente autocracia estadounidense, una que incluye una visión del nacionalismo cristiano que es notablemente mordaz. Sin embargo, también estoy emocionado de ver una película que simplemente nos recuerda cuánto pueden importar las películas. Uno sintió esa sensación, hasta cierto punto, con «pecadores», un thriller vampiro que deconstruía la herencia racial de Estados Unidos. Sin embargo, incluso los «pecadores» no tenían lo que hace «una batalla tras otra»: el poder de sumergirnos en el cataclismo de tiempo presente de un país, nuestro país, donde la idea misma de la libertad puede estar desmoronándose. El calor cultural en una película como esta podría ser un pequeño paso para volver a armarlo.