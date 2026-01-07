‘Una película de Minecraft’ lideró la taquilla en Reino Unido e Irlanda en 2025 con 1.450 millones de dólares

El mercado teatral del Reino Unido e Irlanda generó £1,070 millones de libras (1,450 millones de dólares) en 2025, lo que supone un aumento del 1% con respecto a 2024 y representa el desempeño de taquilla más sólido desde la pandemia, según datos de Comscore Movies.

Warner Bros.’ “Una película de Minecraft”encabezó la lista anual con 76,9 millones de dólares, seguido por “Bridget Jones: loca por el chico» con 62,7 millones de dólares. » Wicked: For Good » de Universal , aún en estreno, quedó en tercer lugar con 62 millones de dólares.

Si bien la cifra sigue estando un 21% por debajo de los niveles previos a la pandemia de 2019, cuando la taquilla anual superó regularmente los 1.760 millones de dólares, 2025 marcó el tercer año consecutivo pospandemia en superar los 1.430 millones de dólares. El resultado posiciona al territorio favorablemente en comparación con muchos mercados europeos.

El año registró un récord de 224 estrenos de saturación en más de 250 cines, frente a los 200 de 2024, mientras la industria se recuperaba por completo de los retrasos en la producción causados ​​por el COVID-19 y las huelgas de Hollywood. “Downton Abbey: The Grand Finale” de Universal lideró su estreno en más de 750 cines en septiembre.

Universal reclamó el primer puesto de distribuidor por primera vez desde 2021, logrando una participación de mercado del 25,1% y 363,5 millones de dólares en bruto total de 35 nuevos lanzamientos. Disney ocupó el segundo lugar con una participación de mercado del 23,1% y 333,8 millones de dólares, mientras que Warner Bros. quedó en tercer lugar con una participación del 18,5% y 266,2 millones de dólares.

El territorio agregó 11 cines nuevos y renovados que comprenden más de 80 pantallas durante el año, incluidos tres sitios Vue y dos de Odeon y Everyman.

El cine de eventos se mantuvo sólido con diez estrenos que superaron los $1,3 millones, generando el segundo total anual más alto de $59,4 millones, solo detrás de 2019. “Six The Musical” se convirtió en el título teatral más taquillero de la historia con $8,3 millones, solo detrás de “Taylor Swift: The Eras Tour” en la historia general del cine de eventos.

Las producciones británicas e irlandesas contribuyeron con 272,7 millones de dólares, lo que representa el 19% de la taquilla total. “Bridget Jones: Mad About The Boy” encabezó las producciones locales, seguida por “Downton Abbey: The Grand Finale” de Universal con 24,8 millones de dólares y “28 Years Later” de Sony con 21 millones de dólares.

Las 10 películas principales representaron el 33% de los ingresos totales, lo que demuestra una mayor diversidad del mercado en comparación con el 38,6% en 2024 y marca la mejor diversidad desde 2017.

«Aunque sólo se registró un pequeño aumento interanual en la taquilla, 2025 sin duda marcó un paso adicional significativo en la recuperación del sector tras los desafíos de los últimos años», dijo Phil Clapp, director ejecutivo de la Asociación de Cine del Reino Unido.

Andy Leyshon, director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Cine, añadió: «Fue bueno ver un aumento en la taquilla en 2025, y habiendo sido testigo de un nivel saludable de estabilidad teatral durante los últimos tres años, es evidente que el placer visual único de una visita al cine sigue siendo la principal opción de entretenimiento fuera del hogar para el público».

Las 10 mejores películas del Reino Unido e Irlanda en 2025:

“Una película de Minecraft” (Warner Bros.): £56,8 millones (76,9 millones de dólares) “Bridget Jones: Mad About The Boy” (Universal): 46,3 millones de libras (62,7 millones de dólares) “Wicked: For Good” (Universal): £45,8 millones (62 millones de dólares) “Lilo & Stitch” (Disney): 37,3 millones de libras (50,4 millones de dólares) “Jurassic World Rebirth” (Universal): £36,1 millones (USD 48,7 millones) “Superhombre(Warner Bros.): £28,1 millones (USD 37,9 millones) “Avatar: fuego y ceniza(Disney) – £27,1 millones ($36,7 millones) “Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final” (Paramount): £26,3 millones (USD 35,6 millones) “Zootopia 2” (Disney) – £25,4 millones ($34,3 millones) “Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” (Disney) – £23,9 millones ($32,3 millones)

Las 10 mejores películas británicas/irlandesas del Reino Unido e Irlanda en 2025: