Una película de ciencia ficción que busca la verdad en el mundo moderno

Mientras «Orión” es una ambiciosa saga espacial independiente, su examen de la naturaleza humana está decididamente terrenal.

La película está protagonizada por Andrew McCarthy como Jim, un pez gordo de la NASA encargado de ayudar a Apollo (Drew Van Acker), un astronauta con pérdida de memoria, a descubrir qué sucedió para que su nave se estrellara y dejara a la otra tripulación muerta. Sus idas y venidas constituyen el núcleo de la película, a medida que se desarrollan gradualmente giros, vueltas y descubrimientos.

El director Jaco Bouwer encontró muchos elementos fundamentados en el guión de Anne Vithayathil para “Orion”. El público emprenderá el viaje inaugural de la película cuando tenga su estreno mundial en Búsqueda de película en Provo, Utah, el 25 de octubre.

«No creo que ya tengamos una verdad absoluta en este mundo», dice. «Esto realmente toca eso sin ser demasiado directo. La ciencia ficción me intriga mucho. Me gusta el género porque es una forma un poco más expresionista de abordar las emociones».

Bouwer le da crédito a sus colaboradores por ayudar a caminar en la complicada cuerda floja de la película para hacer que un juego en gran medida a dos manos parezca expansivo. Cita la curiosidad de McCarthy sobre el guión, que está muy alejado de los papeles de Brat Pack que lo hicieron famoso por primera vez, como un gran beneficio.

«Necesita saber exactamente qué está pasando», dice Bouwer sobre McCarthy. «Realmente interpreta a Jim en el buen sentido: tiene un aspecto cerebral, es un maestro manipulador. En nuestra película, hay un momento hacia el final en el que vemos una parte de la humanidad detrás de ello. Lo encuentro realmente profesional, y creo que su alcance es mucho mayor de lo que hemos visto antes».

Más allá del diálogo, Bouwer y su director de fotografía David Kruta estaban ansiosos por hacer que la película contenida pareciera tensa y dinámica, una tarea nada fácil en una producción independiente.

«De hecho, utilizamos bastantes lentes diferentes», dice Bouwer. «Para los flashbacks, usamos anamórficos y también cambiamos la proporción. A veces usamos un gran angular extremo. La mayoría de los efectos se hicieron en la cámara. Para mí, siempre es la actuación lo primero, por lo que es importante que los actores sientan eso. Debido a que todo sucede bajo un mismo techo, el movimiento está motivado. Así que llegaba por la mañana y lo bloqueábamos de alguna manera, y una vez que habíamos hecho eso, me reunía con mi director de fotografía para ver cómo podíamos coreografiar mejor». la cámara a su medida. A veces es puramente visual, pero sobre todo se trata de trazar su viaje y dejar que la cámara los siga o los capture de la mejor manera”.

También fueron fundamentales los vistazos escasamente utilizados de las regiones más alejadas del espacio exterior, que ayudaron a transmitir la escala de la historia, incluida una escena final asombrosa.

«Especialmente esa toma al final, te alejas y ves su pequeñez y su escala», dice Bouwer. «Hay algo realmente grandioso para mí, y también emotivo y triste, en esa imagen. Es algo subliminal, pero siempre estuvo en mi mente hacer sentir que hay algo más grande a mi alrededor. Hace que el mundo sea más grande, aunque es una película en dos locaciones».

Y si bien vale la pena considerar la inmensidad del universo, Bouwer se divirtió mucho al evocar toda la diversión y la emoción de una historia a pequeña escala.

«Realmente estaba tratando de engañar a la audiencia de maneras sutiles», dice. «Creo que todo se reduce a las actuaciones. Si las actuaciones no fueron creíbles, estás en un gran problema. Así que estaba muy feliz de tener a Drew y Andrew como mis principales guías a través de este laberinto de giros y vueltas».

