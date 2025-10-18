Una película biográfica convencional sobre la resistencia nazi

Basada en una historia real de la resistencia alemana al Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, “Verdad y traición» lo interpreta de manera convencional. Los elementos familiares de una película histórica que cuenta una historia épica están todos ahí: el héroe justo, el villano en conflicto, la violencia sistémica. Hay discursos apasionados, escenas de persecución y momentos tensos. Pero Mateo WhitakerLa película de nunca sorprende en ningún momento durante su duración, sin agregar ningún estilo artístico singular. Si bien cuenta una historia convincente, se reproduce como tantas otras películas sobre esa época oscura de la no tan lejana historia europea.

Helmuth Hübener (Ewan Horrocks) es un joven religioso de 17 años que lleva una vida normal con su familia en Hamburgo, tan normal como puede ser durante la época turbulenta en la que se desarrolla la película. Va a la escuela, juega con sus amigos e incluso consigue un trabajo en una oficina del gobierno local. Luego comienza a cuestionar lo que sucedía a su alrededor. El obispo de su iglesia comienza a jurar lealtad a Adolf Hitler antes de sus sermones. Su inclusiva iglesia mormona prohíbe la entrada de judíos a sus instalaciones. Un día, descubre que uno de sus amigos más cercanos, Solomon Schwarz (Nye Occomore), ha sido secuestrado por el estado por ser judío. Cuando su hermano mayor trae a casa una radio que reproduce emisoras de fuera de Alemania, especialmente la BBC, empieza a darse cuenta de que lo que le dicen son mentiras y propaganda.

Como joven estudioso e inteligente, Hübener tiene una habilidad especial para la oratoria y la escritura influenciada por su amor por la lectura. Utiliza esas habilidades y lo que aprende escuchando las noticias en la radio para escribir folletos sobre la verdad de la guerra. Recluta a dos de sus amigos, Karl-Heinz Schnibbe (Ferdinand McKay) y Rudi Wobbe (Daf Thomas), para distribuirlos por todo Hamburgo. Hay una energía propulsora en esas primeras escenas. Whitaker, trabajando a partir de un guión que escribió con Ethan Vincent, logra crear algunos momentos llenos de tensión. Lo que le sucede a Schwaz no se muestra abiertamente. El público sólo está al tanto de su miedo en los momentos previos a su secuestro (y al devastador descubrimiento de Hübener después), aunque hay mucha violencia, con muchas peleas a puñetazos y palizas que resultan en rostros empapados de sangre mientras Hübener lidia con la ira de los simpatizantes nazis en su comunidad, incluido su propio padrastro (Sean Mahon).

Fiel a los hechos, el valiente adolescente finalmente es capturado por la Gestapo. La segunda mitad de la película se disuelve en una lúgubre narrativa de interrogatorios y torturas. Como investigador, Rupert Evans desempeña un papel más importante en la narrativa. Al principio, no puede imaginar que este adolescente esté trabajando solo, pero a medida que lo va conociendo, le invade una sensación de admiración. Esta parte de la película es mucho más obvia y menos enérgica que la anterior. Aún así, Horrocks y Evans coinciden bien mientras se explora la relación entre cautivo y carcelero.

A pesar de estos elementos en su mayoría persuasivos, “Verdad y Traición” es, en última instancia, una pieza de época pasada de moda con aspiraciones épicas. Los personajes y la narrativa van acompañados de una música amplia e intrusiva que se esfuerza por dictarle al público exactamente cómo sentirse en cada momento de la historia. Los actores hablan con un acento inglés recortado que parece discordante con la historia alemana. El guión no permite matizar a los personajes, con la excepción de Evans: se los presenta como personas de buen corazón y que apoyan a Hübener o como fascistas abiertamente odiosos que quieren atraparlo.

“Verdad y Traición” es una película bien intencionada y realizada de manera competente que nunca trasciende la seguridad de sus propias convenciones. Whitaker hace una película sincera y llena de admiración por el coraje y el idealismo de Hübener. Sin embargo, la sinceridad no puede compensar la narración estereotipada. Este es un diligente intento de recrear la vida de un hombre noble que, sin embargo, no ofrece a su audiencia mucho arte o entretenimiento.