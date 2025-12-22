Una parte de esta moto no puede faltar ni mucho menos sobrar

Jacarta – Alguna vez sentí motor se siente pesado, menos estable o incluso rebota demasiado aunque la máquina se sienta normal. Sorprendentemente, muchos conductores inmediatamente culpan a la suspensión o al estado de la carretera sin comprobar algo simple que a menudo pasa desapercibido.

Este componente es silencioso, inodoro y rara vez presenta problemas visibles a simple vista. Sin embargo, si las condiciones no son las adecuadas, el impacto puede extenderse a todas partes, desde el confort de conducción hasta la seguridad vial.

Curiosamente, los errores en esta sección suelen ocurrir en dos extremos. Hay quienes lo dejan menos porque temen que se endurezca al usarlo, también hay quienes se exceden en busca de una sensación ligera y receptiva.

De hecho, tanto las condiciones insuficientes como las excesivas conllevan riesgos. La única diferencia es cómo se siente el efecto cuando la moto empieza a moverse y maniobrar.

La parte en cuestión es la presión de aire de los neumáticos de la moto. Aunque parezca trivial, la presión de los neumáticos juega un papel importante en el mantenimiento del equilibrio, la tracción y la eficiencia de la conducción.

Si la presión de los neumáticos es demasiado baja, la moto se sentirá más pesada al conducir. Esta condición hace que los neumáticos trabajen más porque el área de contacto con el asfalto es más amplia de lo que debería ser.

El impacto no es sólo una experiencia de conducción incómoda. Los neumáticos también se desgastan más rápidamente y el consumo de combustible tiende a aumentar debido a una mayor resistencia a la rodadura.

Por otro lado, una presión de neumáticos demasiado alta también causa sus propios problemas. La banda de rodadura del neumático no se adhiere perfectamente a la superficie de la carretera, por lo que se reduce la tracción.

Esta condición hace que la motocicleta se sienta más rígida, especialmente cuando se circula por carreteras dañadas o con baches. El riesgo de resbalar también aumenta, especialmente al tomar una curva o al frenar bruscamente.

De hecho, los fabricantes de motocicletas han establecido estándares ideales de presión de neumáticos. Esta información suele figurar en el manual o en una pegatina especial en el cuadro de la motocicleta.

La presión ideal de los neumáticos puede variar según las condiciones de uso. Conducir solo ciertamente tiene necesidades diferentes a las de viajar en automóvil o transportar cargas pesadas.

Los controles de presión de los neumáticos deben realizarse periódicamente cuando los neumáticos estén fríos. Comprobar después de haber utilizado la moto puede producir números inexactos porque el aire de los neumáticos se expande.